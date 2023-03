Rafaella heredó el talento de su mamá, Marbelle. Una de las cosas que más le gusta hacer es cantar. Además, se ha desempeñado como generadora de contenido y en su cuenta de Instagram donde tiene 990 mil seguidores, suele presumir su escultural cuerpo.

(Lea también: Pillan a hija de Marbelle con famoso que era novio de veterana actriz: “Bonita pareja”)

View this post on Instagram A post shared by RAFAELLA ⭐️ (@rafaellamusik)

Rafaella sufrió de ‘bullying’ por sobrepeso

Aunque actualmente Rafaella es constantemente elogiada por su belleza, no siempre fue así. En la emisión del pasado 27 de marzo en Día a Día, la hija de Marbelle habló, por primera vez, sobre su lucha contra el sobrepeso. Además, reveló que un reguetonero está detrás de ella.

“Muchos me conocieron en la pantalla a mis siete años interpretando a mi madre, era una niña ‘barrigoncita’ y ‘cachetoncita’ con un sobrepeso prudente. Con el pasar de los años empecé a crecer y empezó a cambiar la cosa”, comenzó diciendo. View this post on Instagram A post shared by @famosos_er

Luego, sorprendió al revelar que, durante su etapa de colegio, fue víctima de bullying por su apariencia física. “Estaba en el colegio, pero tenía un bullying de otro nivel y un matoneo impresionante y fue una de las razones por las que no pude terminar el colegio como los demás niños”.

(Vea también: Hija de Marbelle sacó a relucir duro momento de su pasado: “Estuve luchando por mi vida”)

Una de las experiencias que más la marcó fue cuando algunas de sus compañeras le dieron una peligrosa idea: “No quiero ser muy explícita, pero muchas veces estuve expuesta a muchas cosas. Recuerdo un episodio muy particular de unas niñas que yo envidiaba porque eran hermosas. Me metieron al baño y me querían obligar a cortarme porque me decían que si yo me cortaba se me iba a salir la grasa. Era un matoneo a otro nivel y yo era muy pequeña y entonces no lo recibía como de pronto hoy en día lo puedo ver. Yo sentía que el problema estaba en mí”.

Rafaella Chávez casi muere

En su relato, la generadora de contenido también reveló que, al entrar a su adolescencia, acudió el médico por una serie de complicaciones que le desencadenó el sobrepeso. “Cuando yo empecé a experimentar estos síntomas, que me quedaba ciega, yo dejaba de hablar, se me cerraban las manos, podían pasar unas ocho o diez horas y yo todavía presentaba eso empezamos a ponerle la lupa con mi mamá. A mis 12 años cuando comencé con episodios de migraña fui al médico y estaba pesando 73 kilos. Él, de la forma más amable me dijo ‘usted se va a morir, está a un dulce de morirse’. Entonces para mí fue un cambio demasiado importante. Yo he pasado por todos los trastornos. Para mí fue muy difícil venir de comer todo lo que yo quería a que me dijeran que me iba a morir si me comía un dulce más… Empecé a tocar muchos extremos y muchos picos”.