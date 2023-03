“Celebra el amor”, fue el título con el que la revista compartió las fotografías en las que se ve a Rafaella con Camilo Cuervo, brindando y hablando, en lo que parece ser un bar de Bogotá.

Y aunque en las tomas no se ven situaciones comprometedoras o amorosas, como besos, el medio también dejó abierta la posibilidad de que entre los famosos haya algo más.

(Vea también: [Fotos] ¿Quiénes son y qué hacen las hijas de Marbelle que han sido tendencia?)

“Quienes los vieron en el lugar coinciden en que hacen bonita pareja”, añadió la publicación en su edición impresa 277, donde además recordaron un sonado amorío que tuvo Camilo tiempo antes de ser visto con la hija de Marbelle y Royne Chávez.

Ni Rafaella, que ha sido actriz de películas como ‘El paseo 6’, ni su acompañante, que además es presentador, se han referido a las fotos y lo dicho por la revista.

Novia de Camilo Cuervo, antes de ser visto con hija de Marbelle

El cantante tuvo una relación con la actriz Aura Cristina Geithner, que es mayor que él; se llevan unos 30 años (la artista cumple 56 en 2023).

Lee También

La ruptura la confirmó el intérprete, en septiembre de 2022, cuando le dijo a ‘Lo sé todo’ que terminaron el noviazgo con Aura Cristina porque estaban en “momentos de la vida diferentes”.

“Hay que aceptar cuando las cosas no están en su momento. Yo estoy con mis proyectos aquí, con mi música, y ella también está con su vida musical. Entonces, como que el enfoque del trabajo es otro, y dijimos: ‘Bueno, las cosas no están fluyendo como queremos, ok [terminemos]’”, afirmó famoso en el programa de Canal 1, se escucha en el siguiente video: