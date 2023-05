Luego del partido contra Deportes Quindío, el técnico del club vallecaucano contó que “ha llegado un comunicado a los directivos, por parte de la Dimayor, manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el 2018. ¿Qué tipo de situaciones son? Que se han amañado los partidos“. Así lo dijo en rueda de prensa.

Aunque se había especulado muchísimo con esta situación por el ascenso de Unión Magdalena y otros hechos, hasta el momento nadie se había atrevido a confirmar qué club estaba vinculado o en qué iban las investigaciones que adelantaban en el país.

Ahora, Alejandro Guerrero dijo que Boca Juniors de Cali estaría vinculado en estas irregularidades desde hace cinco años. “Dentro de esa carta pues se entra a investigar a los directivos, cuerpo técnico y jugadores. Yo creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, el mejor del mundo, pero las situaciones de amaño no lo podemos controlar como técnicos. Desafortunadamente son situaciones que no las podemos controlar”.

De hecho, desde Dimayor y la Federación Colombia de Fútbol conocen estos hechos. “No me estoy inventando nada. Se pueden comunicar con el presidente del equipo, Alexander Otero Polanco, y creo que él les puede manifestar lo mismo que yo le estoy contando, que son cosas extrafutbolísticas y que desafortunadamente están jugando en contra del cuerpo técnico. Reitero, puedo ser el peor técnico porque no tengo la capacidad técnico-táctica y estratégica para poder resolver partidos, pero es muy difícil controlar lo que en muchos partidos fue evidente por parte de algunos jugadores. ¿Y las pruebas? Hay que preguntarle a la Dimayor y Federación porque ellos son los entes encargados en investigar y manifestarle al club que se han presentado situaciones no controlables”, aseguró.

“Tengo entendido que llegó una sanción para un jugador que estuvo con nosotros el semestre pasado y que lo sancionaron dos años“, aseguró el técnico de Boca Juniors de Cali, sin mencionar el futbolista sobre el que habrían tomado esta decisión.

El club vallecaucano está penúltimo en la tabla de posiciones del Torneo de la B y el entrenador manifestó lo incómodo que se convierte su trabajo luego de dedicar toda su vida a tener esta oportunidad.

“Da impotencia porque toda la capacidad no se ha visto reflejada. Uno debe asumir cuando el rival es superior, como lo hice, y también asumí cuando no había tenido la mejor decisión para que mi equipo ganara, pero ya con un comunicado que llega (sobre amaño de partidos), uno lo deja impotente y triste“, explicó.