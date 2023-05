La jornada sabatina del fútbol colombiano estuvo marcado por situaciones bastante complejas para la seguridad de los hinchas. Por ejemplo, la pelea que se presentó en Santa Marta entre fanáticos del Unión Magdalena y Deportes Tolima, que obligó a varios hinchas a buscar refugio en locales comerciales.

Las cosas tampoco salieron muy bien en la capital del departamento de Boyacá, pues la visita del líder del balompié criollo a esa ciudad hizo que la afluencia al Estadio La Independencia fuera un completo caos.

El periodista que hace parte de los programas futbolísticos de ESPN asistió al máximo coliseo de los tunjanos para vivir el partido. Sin embargo, su experiencia no fue la mejor, debido a la precaria logística que se ofrece en el estadio.

Primero, evidenció que muchos hinchas estaban esperando a las afueras del estadio y no podían ingresar, ya que les decían que las graderías se encontraban llenas. Posteriormente, comentó que “es un peligro ir a ver fútbol a Tunja”, puesto que a la “gente de occidental la envían a oriental y no dejan entrar a nadie en oriental”.

Pero ahí no pararon sus hallazgos. Samper también publicó imágenes de los seguidores ‘azules’ hacinados en oriental resaltando que “cualquier emergencia podría terminar en una tragedia”, mientras se veía a más gente ingresando a La Independencia.

Las denuncias del periodista también recayeron en los revendedores, pues manifestó que “el tema de reventa es absolutamente evidente”, ya que algunos hinchas tuvieron que quedarse en los pasillos y no pudieron ingresar a las tribunas.

Las críticas del comunicador finalizaron mostrando la pesadilla que tuvieron que vivir los hinchas de Millonarios por la “sobreventa, hacinamiento, maltrato e ineptitud” en el ingreso del público al juego en la ciudad de Tunja.

Estos fueron los trinos publicados por Nicolás Samper y en los que mostró su molestia por la logística en el choque entre ‘ajedrezados’ y ‘albiazules’:

Un DESASTRE la organización de logística en la entrada para Boyacá Chicó-Millonarios. Un montón de gente por fuera y no dan ingreso porque está llena la gradería pic.twitter.com/cd0lP1ABBK

Es un peligro ir a fútbol en Tunja. La gente de occidental la envían a oriental y no dejan entrar a nadie en oriental. pic.twitter.com/xtTYzwg22E

El tema de reventa es absolutamente evidente. Alguien tiene que hacerse responsable porque algún día acá va a pasar algo realmente grave. Ir a Tunja a ver fútbol es una vergüenza. Se entiende por qué la gente no vuelve nunca más a un estadio. pic.twitter.com/F0OD39nIz7

Allá hay una tribuna más, en el segundo piso. No dejan entrar a nadie porque esa tribuna, me cuenta el Coronel Marcos Forero, no tiene barandas de seguridad. pic.twitter.com/D8sqFLdeBp

