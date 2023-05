Después de la victoria 3-1 contra Alianza Petrolera, que deja el liderato en solitario para Millonarios y una clasificación con varias fechas de anterioridad, empiezan a salir al aire otros aspectos del club azul. Y las renovaciones de Alberto Gamero y Juan Pablo Vargas, que se vienen manejando, empiezan a ser tema de conversación entre los hinchas, periodistas y los propios protagonistas.

Para muchos es prematuro hablar del tema, ya que a final del 2023 se terminan sus contratos y ahora hay prioridad en lo deportivo, con los títulos de Liga BetPlay 1-2023 y la clasificación en Copa Sudamericana 2023. Pero la inestabilidad e incertidumbre también puede perjudicar y reflejarse en la cancha, por eso se solucionó el tema de Daniel Cataño hace un tiempo.

Gamero y Vargas no han renovado con Millonarios y empiezan las dudas

No es la primera vez que mencionan el tema, en ocasiones anteriores el DT y el defensor han eludido la respuesta, tirando el balón para el frente, pero sin dar una fecha o plazo para definir lo que harán.

Y dando sus razones, o excusas, los dos se refirieron al tema por preguntas directas de los medios.

Juan Pablo Vargas solo quiere jugar bien, no se compromete con su renovación

Juan Pablo Vargas fue la figura y marcó dos goles en el triunfo contra Alianza Petrolera, por eso fue a la rueda de prensa oficial y los periodistas no dejaron pasar la oportunidad para cuestionar sobre lo que ha pasado con su renovación. Y él, sin confirmar que haya recibido una propuesta, destacó que en el azul se siente bien: “Me siento como en casa, muy bien, me han tratado muy bien desde que llegué. A pesar de que en algunos momentos las cosas no salieron como uno hubiera querido, pero siempre he sentido el apoyo y el cariño”.

Pero quedó claro que el representante del defensor, anotador de gol con Costa Rica en el Mundial Catar 2022, es el que está en contacto y esto indica que las negociaciones pueden dar para muchos rumores y especulaciones, ya que el futbolista no quiere dar datos o detalles:

“Ese tema lo maneja mi representante, para eso está él y tiene más conocimiento de ese tema. A mí me toca dedicarme a jugar bien, porque si uno se pone a pensar en temas de renovaciones o si me quedo o me voy, lo que hace es desconcentrarse y no es bueno para ningún jugador”.

Y no pasó inadvertido que Juan Pablo dijera que eso se definirá en el futuro, pero haciendo énfasis en que las partes deben quedar conformes. Y recalcando que es feliz, el central dijo: “vamos a ver si se puede dar una buena renovación y si ambas partes estamos felices y contentos, o qué va a pasar en el futuro”.

Alberto Gamero tiene que acordar “cositas” con los directivos de Millonarios

El técnico samario no puso en duda que ya tenga una propuesta y que hay buenas relaciones con los directivos de los ‘embajadores’ y que los tiene esperando una respuesta desde hace un tiempo: “Con nuestros directivos tengo buena relación y tengo una propuesta en la mano. Si me hacen una propuesta, es porque hay interés de ellos e interés mío. Aquí estoy feliz y contento, viviendo estos momentos lindos, que uno visualizaba en momentos anteriores”.

Pero llama la atención que el propio Alberto Gamero se refiera a unas “cositas” puntuales, que debe revisar y hablar con los que toman las decisiones en la institución bogotana. Lo que indica que hay algún desacuerdo o falta por aclarar algo entre las partes:

“No hay desespero, no hay prisa por eso. Mi intención está, la intención de ellos está. Cuando nos sentemos, no va a haber ningún inconveniente. Ya tengo la propuesta que ellos me han pasado y simplemente es hablar con ellos, esa es la demora. Solamente es hablar con ellos, arreglar unas cositas que he visto ahí, pero las cosas van bien”.

Será cuestión de tiempo, así lo dan a entender tanto Gamero como Vargas, pero mientras no haya anuncio oficial y firma en el papel, el tema seguirá en el aire y las preguntas se repetirán cada vez más.