El partido aplazado por la tercera jornada de la Liga BetPlay dejó como ganador a Millonarios, que se impuso por 3-1 a Alianza Petrolera en un compromiso disputado en el estadio El Campín. Los goles fueron anotados por Juan Pablo Vargas en dos oportunidades, uno más de Leonardo Castro y lo descontó Steven Rodríguez por el equipo de Barrancabermeja.

El defensor costarricense fue elegido como el mejor jugador del partido, siendo destacado, además de sus dos goles, por su tarea defensiva junto al bogotano Andrés Llinás.

“Estoy feliz. Para muchos no es importante, pero para mí es el resultado de mucho trabajo que hemos venido haciendo con mis compañeros“, dijo el futbolista en diálogo con Win Sports.

.@_juanpavargas X @WinSportsTV “La intención esta. Acá me siento en casa, es mi casa. Me siento muy bien y en un gran momento por supuesto si las condiciones son buenas para ambos se va a dar la renovación”.pic.twitter.com/SjueQO4zKe — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) May 11, 2023

Además, teniendo en cuenta que son el tercer equipo con menos goles en contra del torneo, el jugador agregó: “Yo creo que se ha venido trabajando bien. El estar en las primeras posiciones habla muy bien del equipo y no solo de manera personal sino la pareja con Llinás, también lo de Arias, Perlaza o Murillo o Vanegas. Todos hemos trabajado muy seriamente y eso nos ayuda a tener más seguridad en la cancha”.

Renovación de Juan Pablo Vargas

Actualmente hay seis jugadores de la plantilla que terminan su contrato al finalizar este año y uno de esos es el costarricense, con quien ya se está trabajando para conseguir la renovación antes de acabar el campeonato.

Sobre ese tema, el defensor aseguró para el medio: “Es un tema que se está manejando y hablando con mi representante. Eso no es algo que se solucione de la noche a la mañana, pero obviamente la intención de quedarme está. Acá me siento en mi casa, me siento muy bien, con mucha energía y por supuesto que si las condiciones son buenas para ambos, se va a dar la renovación“.

Este año, Juan Pablo Vargas ha disputado 18 compromisos con Millonarios y ha anotado dos goles, justamente los dos del partido ante Alianza Petrolera. De esos que ha jugado, ha ganado 11, ha empatado 4 y ha perdido apenas 3.

Temporada de Millonarios

Por lo pronto, Millonarios se mantiene en la primera posición de la liga con 36 unidades y dos partidos aún por disputar de la primera fase. En cuanto a Sudamericana, también es líder de su grupo a falta de tres importantes compromisos por jugar.