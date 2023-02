Aunque Antonio Casale es hincha de Millonarios, pareciera que no tiene muy buena relación con los que manejan el equipo desde hace unos años y cada tanto sale con algunas exigencias e informaciones que muchos aficionados consideran que afectan al club. Mientras que Fabián Vargas, que fue jugador del azul y tuvo como jefes a los actuales directivos, considera que el proceso está por buen camino.

Pues los argumentos y opiniones se cruzaron en el programa ‘F 360’ de ESPN Colombia, el lunes 20 de febrero, cuando estaban discutiendo el proyecto y plan del equipo bogotano de las últimas campañas y hacia el futuro inmediato.

El agarrón, a puro grito, de Antonio Casale y Fabián Vargas por el plan de Millonarios

Después de hacer una encuesta sobre el tema que debían tratar, si ‘El kínder de Alberto Gamero’ con Millonarios o ‘La escuela de Paulo Autuori’ con Atlético Nacional, el público decidió que hablaran del equipo azul y empezó la pelea.

Casale puso en duda que los hinchas estuvieran contentos con lo que viene pasando con Millonarios, sobre todo porque los buenos jugadores jóvenes no duran y se venden rápido. Mientras que Vargas expresó que lo que viene pasando se encontraba en el llamado ‘plan quinquenal’ que se dio a conocer del club para estos años, algo que se viene llevando a cabo y logrando.

Aunque el propio Casale, como hincha, ha destacado el trabajo de Gamero, ahora manifestó que hay muchos reconocimientos para Millonarios, sin ganar el esperado título de Liga. Y comparó la situación con Nacional y América, porque sin jugar tan bien y cambiando técnicos, han sumado títulos, algo que apoyó el periodista Jorge Bermúdez.

“Percibo que a Millonarios se le aplaude todo, desde las tribunas de los medios, y está muy bueno eso. Pero uno ve que Nacional gana títulos, cada 6 meses, y le dan ‘hasta con el bate’… América venía de la B, casi destruido, desaparecido. Vuelve el América a la A, queda, recientemente, 2 veces campeón en un tremendo salto cualitativo y también le dan ‘hasta con el bate’…”, dijo Casale y llevando a Millonarios a la obligación de ganar, así no juegue como hasta ahora lo han hecho.

Vargas respondió con sus argumentos, marcando diferencias entre los 3 equipos más grandes del FPC, que siempre se ponen ‘mano a mano’ en este tipo de debates: “¿Entonces qué hay que decir? ¿Quién no les ha pedido [títulos]?”, y el periodista ‘ripostó’: “Hay que pedir títulos, papá… todos le aplauden”.

Casale abrió la discusión de que, si Gamero no gana la Liga BetPlay en 2023, se tiene que ir y puso en duda que le vayan a renovar el contrato al DT por 2 años más. Eso no lo había dicho antes el periodista y fue controvertido por Vargas, ahí empezó lo más ‘caliente’ de la discusión.

“¿Entonces, si no gana títulos, se tiene que ir?”, dijo el exjugador bogotano y el periodista dijo abiertamente que sí: “Pues ya van 4 años, si en diciembre no gana la Liga, se tiene que ir… desde el año pasado digo que si este año no es la Liga, no puede ser” y remató con otra sentencia contra Gamero y los directivos ‘embajadores’:

“La Copa [BetPlay 2022] salva el proceso, pero si este año no hay Liga, se tiene que ir. Pero resulta, que esta semana lo van a anunciar por 2 años más. Muy bien por él, pero hay que ganar Liga, maestro”.

Fabián Vargas le recordó a Antonio Casale que Millonarios no ha sido el gran ganador de títulos en los últimos años y por eso no se puede exigir o comparar con Nacional. Eso molestó al periodista, ya que él considera que hay que exigirle a Gamero la Liga o se tendría que salir.

La discusión siguió, aunque en el programa estaban Víctor Hugo Aristizábal, Jorge Bermúdez y Pilar Velásquez, se volvió un tema de ida y vuelta. Prosiguiendo con el cuestionamiento de Casale al llamado ‘plan quinquenal’ y la defensa de Vargas, explicando que sí ha estado apegado a los objetivos:

“¿Pedirle un titulito de Liga, después de 4 años, a Gamero, es mucho?… No es fácil quedar campeón con Millonarios, pero si no puedes quedar campeón con Millonarios, como pasó en 35 años; te tienes que ir, maestro. Y si vas 4 años. ¡Ya!”, expresó Casale con mucha molestia, mientras Vargas le dijo que el club pasó por un proceso de cambios para volver a ser protagonista y que le alegraba que el hincha ahora pidiera título.

Eso exaltó a Antonio y empezó a buscar que su interlocutor le respondiera: “¿Entonces, cuándo hay que exigir títulos, en noveno o décimo, en el cuarto te parece bien?”.

En un punto muy duro de la discusión, empezaron los gritos, ya que Fabián Vegas le dijo a Antonio Casale que si creía que los jugadores, el técnico y los directivos, no querían ganar la Liga. Ante esto, el periodista subió el tono y casi a los gritos dijo que no le cambiaran sus palabras, pero que después de 4 años del proceso de Alberto Gamero, no conseguir la Liga debería ser para renunciar o que lo saquen:

“Estás cambiando mis palabras y las voy a aclarar, yo no estoy diciendo que no quieren ser campeones. Estoy diciendo que si 4 años después no logran ser campeones, ellos mismos tienen que saber qué tienen que hacer [irse]”.

El exjugador dijo que “es muy fácil” hablar de “cortarse la cabeza” desde los medios: “Pedir que ‘se corte la cabeza’ uno mismo, es muy fácil cuando uno no está ahí”. El periodista contestó con más molestia y revelando que él sí renunció a proyectos cuando fracasó y que también lo hizo Jorge Luis Pinto en el mismo Millonarios:

“Yo sí ‘me la he cortado’ cuando no he alcanzado objetivos… Yo ‘me corté la cabeza’ en Claro Sports y en ‘Los 40 Principales’ de Caracol [Radio]”.

Todo terminó de la peor forma, antes de que cortaran el segmento del programa con un espacio de comerciales. Fabián Vargas le recordó que, por cumplir los objetivos, a Gamero le van a renovar el contrato. Y llegó al punto más alto el cruce de palabras, cuando Casale sintió que no lo estaban entendiendo y habló fuerte: “Le estoy diciendo que sí los ha cumplido, porque lo van a renovar 2 años más. Pero, no me está oyendo… Nadie le está quitando la cabeza a nadie. Tienes un problema de compresión y de audición, con el debido respeto”, generando una reacción similar de Vargas: “Hay un problema de comunicación, terrible, suyo, que no le están comprendiendo”.