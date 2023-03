En cada semestre se dice que Millonarios es el equipo que mejor fútbol practica y merece mejores resultados, pero también finaliza cada temporada con críticas y señalamientos a Alberto Gamero por no conseguir los objetivos. Sin embargo, en la directiva de los ‘embajadores’ están muy felices y se venía manejando una renovación de contrato por 2 años más; de un contrato que empezó en 2020 y apunta a 2025.

(Vea también: “Hoy ganó el fútbol”: Gamero respondió a críticas por empate de Millonarios ante Águilas)

Pero después de la eliminación de la Copa Libertadores 2023, por caer contra Atlético Mineiro en la fase previa, muchos hinchas y periodistas empiezan a cargar en contra del técnico samario y hasta exigen un cambio de técnico. Justamente, en medio de esta coyuntura y con varias bajas que ha tenido el equipo, salió una versión del supuesto ofrecimiento de Juan Cruz Real para llegar en este puesto.

Esto no es confirmado, solo son versiones periodísticas y rumores que se difundieron en medios de comunicación, pero debido a todo el revuelo que causó esta información, hubo respuesta del propio Gamero y desde el entorno de Millonarios. Prácticamente descartando cualquier cambio a futuro y dando por sentada la renovación.

Si Juan Cruz Real se ofreció a reemplazar a Alberto Gamero, Millonarios ya respondió

En una entrevista que dio Juan Cruz Real al programa ‘Deportes Caracol Sábado’, el pasado 18 de marzo, fue cuestionado sobre lo que faltaba en el fútbol colombiano para poder ser protagonista y mejorar a futuro. Y el DT gaucho puso como ejemplo a Millonarios y el apoyo a Alberto Gamero:

“Hay que apostar por proyectos, la paciencia en el fútbol, sobre todo en Sudamérica, es poca. En Colombia hay un equipo como Millonarios, que ha demostrado que cree en los procesos y los proyectos…”

Y en la misma entrevista, el entrenador volvió a mencionar a los azules de Bogotá y resaltó que son un ejemplo: “Para poder construir un equipo, no solamente hay que traer buenos jugadores, sino que hay que construir un equipo. Para poder construir un equipo lleva tiempo; que los jugadores se conozcan, que haya recorrido en el equipo para que maduren. En Colombia, el ejemplo de ellos, lo está dando Millonarios. Porque a pesar de que no haya conseguido la Liga, está sosteniendo un proceso, ya va por el cuarto año y me parece muy bien que así sea”.

Oficialmente y de forma pública, eso fue lo único que se supo del extécnico de Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, Junior de Barranquilla y América de Cali. Pero el martes 21 de marzo, por medio de su cuenta de Twitter, el polémico periodista Esteban Jaramillo abrió el debate sobre el supuesto ofrecimiento del propio DT: “Juan Cruz Real habla de procesos y pidió a los directivos de @MillosFCoficial el puesto de Gamero. Desleal e irrespetuoso… Mi fuente Gamero y otros voceros de Millonarios”.

Lee También

Y en la tarde del mismo día que salió la versión de Jaramillo en redes, entrevistaron a Alberto Gamero en ‘El Vbar’ de Caracol Radio y hubo una serie de afirmaciones y noticias que dejaron por el piso cualquier posibilidad de cambio en el banquillo ‘embajador’.

Primero con la respuesta del mismo Gamero, ante los rumores de que un colega estaría ofreciéndose para reemplazarlo: “Me sorprende eso, porque con el doctor Serpa y con el doctor Camacho (Enrique, presidente del club), hemos dialogado y quieren ellos renovarme el contrato. Hemos estado en ese punto de que vamos a hablar”.

Después, haciéndose protagonista en la noticia, el periodista Diego Rueda dijo que habló con Gustavo Serpa, representante de los dueños mayoritarios de Millonarios, y que le confirmó que le iban a renovar por 2 años más:

“¿Quiere que le dé una noticia? Me voy a adelantar, perdón por hablar en primera persona. La semana entrante, Millonarios renovará a Alberto Gamero. Le queda un año de contrato y ha decidido renovarlo por 2 años más. Es noticia, no oficial, porque la hará oficial Millonarios, pero confirmada: Alberto Gamero renovará contrato con Millonarios… La noticia nos la da el doctor Gustavo Serpa”.

Por si faltara algo, Gamero se mostró sorprendido por enterarse de esta forma, pero reiteró su compromiso con Millonarios y el objetivo de irse si es campeón.

(Lea también: Lucas González, DT de Águilas, llenó de elogios a Millonarios y a Gamero: “El mejor equipo”)

“Me sorprende eso, pero estoy tranquilo y mi tranquilidad radica en que quiero ser campeón con Millonarios. A lo mejor, cuando sea campeón, me vaya. De pronto me voy cuando sea campeón, pero el desespero mío es que quiero ser campeón con Millonarios. Yo trabajo todos los días; con sol, con lluvia, con agua, con lo que sea. Porque quiero ser campeón con Millonarios”.

Si es cierto que Juan Cruz Real se ofreció a los directivos de Millonarios, tuvo el efecto contrario, ya que salieron a hablar de la renovación de Alberto Gamero de inmediato. Pero si no es real la versión, seguramente tendremos al entrenador argentino desmintiendo a los que hablaron del tema y dando declaraciones para volver a estar visible en el FPC.