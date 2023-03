Se dio lo que muchos esperaban, menos los hinchas más optimistas y positivos de Millonarios, Atlético Mineiro impuso su costosa nómina y superó al equipo bogotano en la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2023. El 3 por 1, con doblete de Paulinho, ‘joya’ de Hulk y ‘honrilla’ de Fernando Uribe, cerró un nuevo fracaso de los dirigidos por Alberto Gamero.

A diferencia del Independiente Medellín, que tuvo un camino ‘más sencillo’ para llegar a la fase de grupos y acompañar a Atlético Nacional y Deportivo Pereira, el ‘embajador’ tuvo la llave más difícil por cuenta del sorteo. Pero eso no es excusa para haber perdido con un global de 4 por 2, superado en juego y trámite en los 2 encuentros.

Sin embargo, David Macalister Silva y Álvaro Montero resaltaron que su equipo intentó proponer juego a los brasileños y que su objetivo internacional cambió de ser la Libertadores, a la Copa Sudamericana 2023. Tales palabras, ciertas y que reflejan la realidad, no gustaron mucho a los aficionados.

Aunque en el primer tiempo Millonarios tuvo opciones y controló las llegadas de Atlético Mineiro, manteniendo el 0-0, en el complemento todo cambió y llegaron los goles locales. Pero en el análisis del portero azul, se quedó más con el primer tiempo y así habló:

Además, quiso que la hinchada entendiera que siguen por el sueño internacional y el objetivo de la Sudamericana sigue en el horizonte: “Claro que hay que apostarle a la Sudamericana, hay que hacer lo posible por competir de muy buena manera, pasar de fase y llegar a instancias importantes”.

Un poco más autocrítico fue Silva, primero dejando un mensaje de agradecimiento y lamento por los hinchas que los acompañaron en el estadio Mineirao y los que estaban pendientes del partido a distancia: “Agradecerles a todos los hinchas que vinieron hasta acá e hicieron ese esfuerzo, tan grande, de venir a acompañarnos. Lastimosamente, no es el resultado que queríamos para nosotros, para nuestra hinchada y para lo que quería el club”.

Pero fue llamativo que insistiera tanto con el torneo internacional, tal vez para evitar que las críticas por una nueva eliminación lleguen para el proceso de Gamero, que empezó su cuarto año de trabajo:

“Seguimos en un torneo internacional, como es la Sudamericana, vamos a afrontarlo al máximo. Y, como grupo, tenemos que tener claro que esto no terminó acá; tenemos competencia el domingo y una competencia internacional para afrontar de ahora en adelante. Como siempre he dicho; uno no se queda en las victorias, tampoco en las derrotas”