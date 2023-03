En el inicio del partido Millonarios marcó 2 goles y parecía que iba a ser un partido de fácil resolución, pero en Águilas Doradas hubo un cambio tempranero y el partido se puso 2 por 2 muy rápido. Por eso, muchos han criticado las decisiones de Alberto Gamero y el manejo que le dio a este partido, algo que defendió el DT samario.

Las bajas han empezado a afectar al ‘embajador’; Andrés Llinás, Omar Bertel, Óscar Cortés, Leonardo Castro y Luis Carlos Ruiz, han sido convocados, han sufrido lesiones o han presentado problemas médicos. Pero si se suman las ventas de Carlos Andrés Gómez y Daniel Ruiz, extremos que no fueron reemplazados, crece la preocupación en la afición y el entrenador dijo que está muy tranquilo.

Alberto Gamero respondió críticas después de Millonarios 2-2 Águilas Doradas:

Ante la ausencia de Bertel, por la lateral izquierda, le dio la oportunidad a Samuel Asprilla y el joven se mostró participativo en el ataque y en el inicio, pero pasaron los minutos y empezó a mostrar fallas en defensa. Y como Águilas Doradas empezó a atacar por ese costado, cuestionaron a Gamero por este tema y su respuesta dio a entender que no hubo problemas allí:

“Nosotros sabíamos, ellos nos atacaban por ahí y nosotros también los atacábamos por ahí. Me parece que, en el segundo tiempo, nivelamos eso con Jader (Valencia), taponamos bien y los atacamos por ahí. En el fútbol, los duelos son importantes, y ellos, por momentos, nos ganaron los duelos y con paredes. Pero nosotros sabíamos del ataque de ellos por ahí. Pero también sabíamos que, por ahí, les hacen muchos goles Era un partido de ida y vuelta, pero sí nos dimos cuenta”.

Se dice que los de Gamero siempre manejan el balón y tienen mayor posesión, pero esta vez fue diferente y los visitantes pelearon de igual a igual Y aunque la preocupación se notó en los hinchas y en el campo, el técnico azul dijo que no fue así:

“A mí no me entra la preocupación, si tenemos que mejorar cosas. Pero les decía que, en el primer tiempo, la posesión de balón que estaba haciendo Águilas, no nos estaba haciendo daño y era en la mitad de la cancha. En el primer tiempo nos llegaron en los 2 goles, no nos llegaron más claros. Nosotros sabíamos que era un equipo que hace buena posesión de balón y se defiende con el balón”.

El samario resaltó que fue partido de ida y vuelta, que la posesión se repartió en 51% y 49%, además que los 2 equipos hicieron más de 400 pases. Pero lo llamativo fue la lectura que hizo Gamero del partido:

“Las opciones más claras las tuvimos nosotros. En el segundo tiempo no tuvieron opciones claras y nosotros estuvimos más cerca del 3-2 que ellos. Creo que hoy ganó el fútbol, pero no me voy preocupado”.

Ante la pregunta sobre la inestabilidad de la nómina titular y la falta de encontrar el equipo ideal, con muchos cambios en los extremos, Alberto Gamero no solo dijo que no estaba preocupado, sino que afirmó estar tranquilo. Algo que no se refleja en el juego y tampoco se parece a lo que pasaba con su equipo en anteriores temporadas:

“Los estamos buscando (a los extremos titulares), lo que estaba haciendo (Luis) Paredes era muy bueno, se cansó y lo mismo pasó en Medellín. Entró (Edgar) Guerra menos de 45 minutos y me parece que entró muy bien. Entró Jader por el lado izquierdo, me ayudó a soportar la salida de ellos y me ayudó a atacar cuando estaba por ahí y me dejó tranquilo. Después, saco a (Fernando) Uribe, está Jader de delantero y entra (Yuber) Quiñones por ahí y me dejó tranquilo, también”.

Y a pesar de las críticas y dudas con Samuel Asprilla, parece que el DT lo vio muy bien y lo dijo: “El partido de Asprilla fue muy bueno, contra un buen equipo y contra jugadores muy importantes en el fútbol colombiano; como Salazar, Puerta y Caballero”. Según Gamero quedó contento y “tranquilo” con el trabajo de los extremos: Paredes, Guerra, Jader y Quiñones.

Otro de los cuestionamientos, críticas y dudas, se dio por la salida de Daniel Cataño para el segundo tiempo. Pero el profesor Alberto Gamero explicó por qué lo sacó y muchos quedaron con la duda de por qué no sustituyó a David Macalister Silva, que tenía mal partido:

“Tenía la nariz abierta, conozco a Cataño; le gusta encarar y es muy frentero para eso. Y el partido se iba a poner caliente. Lo otro, porque íbamos a tener un trabajo mucho más fuerte del que estaba haciendo Cataño. Entonces, ya con amarilla y marcando, no lo vi. Por eso me inclino por Jader”.

Más allá de las respuestas de tranquilidad y poca preocupación, la eliminación en la Copa Libertadores 2023, contra Atlético Mineiro, dejó a muchos con molestia e inconformes. Y si se suma que no se encuentran los titulares indiscutibles, más las bajas obligadas, pareciera que el miedo está en que el equipo se vuelva a ‘caer’ y otra vez haya excusas para el anhelado título de Liga.