Más allá de la lujosa y costosa nómina de Atlético Mineiro, que comparada con la de Millonarios refleja la gran diferencia entre el fútbol de Brasil y de Colombia, el global de 4 por 2, en la fase previa de Copa Libertadores 2023, expuso muchas fallas del equipo de Alberto Gamero. Y lejos de justificar lo ocurrido, el técnico samario se refirió al tema y reconoció lo que pasó.

Paulinho y Hulk, el primero con doblete y el último con golazo exquisito, aprovecharon la espalda y falencias en el juego aéreo de los defensas ‘Embajadores’. Pero no es un problema nuevo y así se lo preguntaron al ‘Sonero’, llevando a que él reconociera que sus jugadores estaban advertidos y que va a seguir trabajando el tema.

Pero, tal vez, su respuesta más polémica, llegó cuando lo cuestionaron por un cambio en el medio campo para el segundo tiempo. Ya que Gamero justificó su decisión y dijo que fue acertado, mientras que la opinión deportiva y los aficionados señalan que fue lo que abrió el juego para los brasileños.

Alberto Gamero y las respuestas a las críticas después de Atlético Mineiro vs. Millonarios:

El técnico dijo que Juan Carlos Pereira no jugó tranquilo porque recibió tarjeta amarilla y por eso prefirió cambiar el plan: “Pereira, después de la amarilla, vi que mermó. No es fácil a esta intensidad y en esta clase de partidos, estar con una amarilla donde Mineiro acumula mucha gente”. Aunque se entiende la idea, no queda muy claro que eso haya servido, porque el volante que salió estaba cumpliendo tácticamente y el extremo que entró no pesó mucho.

Pero Gamero piensa muy diferente, lo dijo así y cree que acertó con su cambio:

“Me di cuenta de que, aparte de la amarilla de Pereira, necesitábamos a un hombre más rápido por fuera, más punzante. Y vi la posibilidad de Valencia; entró bien, nos dio el desahogo que necesitábamos y entró Silva como un interior. Ahí, el partido estaba emparejado… Lo de Pereira era algo que veía, por el tránsito en la mitad y, me parece, que acertamos en ese cambio”

Y tal como pasó en el partido de ida, contra el mismo rival jugado en El Campín una semana atrás, escenario que se repitió contra Atlético Nacional el fin de semana anterior, los balones a la espalda de la defensa generaron mucha preocupación. En esta lectura, Gamero coincidió con los que criticaron este aspecto:

“Mineiro es un equipo que tira muchos balones aéreos, tira muchos balones verticales y en los goles nos complicaron esos balones. Y mucho más en la pérdida. Perdimos muchos balones, la mayoría de posibilidades que tuvieron ellos, fue de una contra y de la pérdida de balón de nosotros. Nos equivocamos en ese aspecto”

Pero hubo una nueva pregunta sobre el trabajo de su equipo en estos balones que complican a los defensas y Alberto Miguel resaltó que trabajó con sus jugadores y no se cumplió el objetivo:

“No podemos tapar el cielo con un dedo; esas bolas nos están costando, esas bolas que están filtrando a la espalda nos están costando. Ayer lo trabajamos, antes de ayer lo trabajamos y hoy, nuevamente, cometemos el error. Cada error que vemos, intentamos corregir y mejorar”

Aparte de estas palabras, el entrenador de Millonarios contó un trabajo especial que se hizo con Larry Vásquez y que buscaba cortar ese camino del Atlético Mineiro: “Por eso hicimos la figura del 1-2, con Larry delante de los centrales, para tener esa posibilidad de que los centrales no ‘quebraran’ tanto. A veces, pecamos en ‘quebrar’ y no agrandar”.

Pero no funcionó el trabajo, la estrategia, los cambios y las medidas, puntualmente en el segundo tiempo. Por eso, Alberto Gamero reconoció que es responsabilidad de su equipo y que debe resolverlo sí o sí: “Son jugadas de ellos, elaboradas. Plan de juego de ellos, que no lo resolvimos bien. Pero sabemos que esas bolas nos están costando y tenemos que practicar”.

Por ahora, muchos señalan y cuestionan el plan de Millonarios para enfrentar al Atlético Mineiro en esta fase previa de la Copa Libertadores 2023. Otros no lo hacen puntual, sino que suman todo en los fracasos de Gamero desde su llegada al club. Lo cierto es que, los títulos serán la única forma para responder a los críticos y el técnico samario debe acallar los señalamientos levantando copas.