Después de la victoria 2 por 0 de Millonarios contra un débil y perdido Deportivo Cali, se dio la acostumbrada rueda de prensa de Alberto Gamero, en la que habló de fútbol, del triunfo y de sus decisiones. Pero él mismo había anticipado que se iban a tener novedades sobre Luis Carlos Ruiz y por eso lo cuestionaron sobre el atacante samario.

Aunque no se sabía qué había pasado con el jugador, ya que hizo con normalidad la pretemporada y no entró en ninguna convocatoria oficial hasta ahora, poco a poco se fueron conociendo datos sobre un problema médico que tendría que ver con su ritmo cardiaco. Eso no había sido confirmado por ninguna fuente oficial, pero era lo que se venía especulando y por eso la preocupación creció.

Gamero dio un parte positivo en la atención a medios, pero en simultánea hubo una revelación del periodista Juan Felipe Cadavid, quien estaba haciendo una transmisión en vivo en su canal de YouTube ‘Hablemos de Juego’, mientras analizaba el triunfo azul contra los ‘azucareros’.

Revelan estado de salud y problema médico de Luis Carlos Ruiz con Millonarios:

La pregunta en la rueda de prensa fue directa para Alberto Gamero, ya que después del partido de Copa Libertadores 2023, cuando Millonarios superó a Universidad Católica de Ecuador, él anticipó que iban a tenerse los resultados entre el sábado 4 de marzo y el lunes 6. Y el entrenador, cumpliendo con lo prometido, hizo una broma para hacer entender que le estaban haciendo una pregunta para los doctores.

Sin embargo, dio una información clara, reservando el parte médico oficial y lo que realmente tiene Ruiz:

“La verdad, lo que conocemos, son muy buenas noticias. Los exámenes le han salido bien, no era lo que los médicos pensaban y va a tener un pequeño tratamiento, pero tenemos la grata noticia. Anoche hablé con él, estaba feliz y contento, porque los médicos habían manifestado algo para mejoría de él. No le salió lo que podían haber pensado los médicos, que era mucho más complicado”

El entrenador del equipo capitalino no se comprometió, pero sí dio un parte de tranquilidad por el regreso del jugador que llegó como refuerzo para el segundo semestre de 2022: “Hablé con él, estaba muy tranquilo y a la espera del tratamiento que va a hacer, ojalá que lo podamos tener lo más pronto posible”.

Aunque las dudas se mantuvieron, sobre un parte médico oficial y su problema de salud puntual, Juan Felipe Cadavid dijo a sus seguidores de YouTube lo siguiente:

“Está en unos exámenes coronarios, tuvo un tema…Luis Carlos Ruiz, en un entrenamiento, sintió un tema en el corazón, cuando el corazón va muy rápido (taquicardia), una taquicardia, parece. Están en eso, están investigando que esté bien y están en exámenes, pero no sé en qué va el tema”

Aún falta conocer el parte médico oficial, también el procedimiento o tratamiento para el delantero, pero su familia ha estado encima de la situación y es lo más importante. Eso sí, pareciera que el tema no es tan delicado como se temía en el entorno de Millonarios y desear lo mejor para el delantero de 36 años.