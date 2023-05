América de Cali vivió una situación complicada cuando llegó la pandemia del COVID-19, tanto que Alexandre Guimaraes se fue después de ser campeón y se dio el cambio por Juan Cruz Real. Eso ocurrió porque no hubo acuerdo entre el técnico y Tulio Gómez, dueño del club, en el reajuste que se esperaba para los pagos acordados.

Pues ahora, antes de llegar a la parte definitiva de la Liga BetPlay 1-2023 y con mucho en juego, empieza a hablarse de algo similar de cara al 2024. Y aunque no hay reajuste o pandemia de por medio, pareciera que la renovación del cuerpo técnico se complica si no se consigue el título.

Alexandre Guimaraes destapa problemas en la renovación con América

En la rueda de prensa previa a la penúltima fecha de la fase todos contra todos, para jugar contra Once Caldas, interrogaron a ‘Guima’ sobre su futuro y por la renovación. El experimentado entrenador no escondió nada de lo que está pasando: “Renovación significa seguir adelante, ¿no? Para seguir adelante, las dos partes tienen que estar de acuerdo, tiene que haber una manifestación de una parte; de nuestra parte siempre hemos dicho que estamos muy contentos de estar en América”.

Esas palabras dejaron un panorama claro; desde el cuerpo técnico hay disposición para continuar y desde la parte directiva aún no han mostrado esa intención. Ante eso, Guimaraes destacó, e indirectamente metió presión, con el apoyo de los jugadores y de los hinchas, como normalmente pasa con técnicos que dan alegrías: “Acá nos sentimos bien, en casa, con el apoyo de los jugadores y la hinchada”.

Lo más llamativo fue que el entrenador resaltó sus pasos anteriores por el club, diciendo que han dejado dinero por transferencias, como si tuviera una exigencia para promocionar jugadores o si la negociación estuviera trabada por costos, misma razón por la que salió y lo reemplazó Juan Cruz Real en 2020:

“En todas las versiones hemos colaborado para que el club crezca, a nivel deportivo y a nivel económico. En todas las versiones que hemos estado, inclusive en la más complicada, porque no podíamos contratar a nadie, aun con todo ese tema, el club pudo hacer una transacción muy importante y fue la venta de Brayan Vera, que cuando llegamos estaba totalmente desechado… En todas estas etapas, siempre hemos trabajado en pro del crecimiento del club”.

Y lejos de guardar reservas o secretos, como hizo en el caso de Hugo Rodallega, Alexandre Guimaraes destapó que el club quiere esperar un tiempo, tal vez cuando se sepa el resultado de la Liga BetPlay 1-2023, para definir su futuro: “A través de mi representante hemos sabido que el club quiere darse un compás de espera hasta el final del campeonato”. Y en ese momento llegó una nueva forma de presión, ya que el DT dice que tienen que definir si van a seguir o buscan algo más para el 2024:

“El club ha dicho, por parte de su presidente y por parte del propietario, que quieren esperar hasta el final. Nosotros no tenemos ningún problema, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que ese momento llegue. Tenemos que mirar hacia el futuro nuestro, en caso de que no llegara una oferta del club en la que todos quedáramos contentos”.

La respuesta de Guimaraes fue extensa, dando a entender que depende de Tulio Gómez; como dueño, Mauricio Romero; como presidente, y de los otros integrantes del club que toman decisiones. Pero piensa dar lo mejor para las finales, que la renovación llegue de forma natural y no entorpezca lo deportivo: “Ellos son mis jefes y mi única obligación en este momento es dar lo máximo, como cabeza del proyecto, para la fase final que se nos viene. Lo que hemos hecho, hasta ahora, no tendría ninguna mancha y estamos complacidos”.

Con la tranquilidad que lo caracteriza, Guimaraes dijo que camina, hace yoga, practica meditación, no toma café ni bebidas energizantes. Todo eso le da paz para situaciones de alta tensión y no va a tomar decisiones anticipadas. Además, el proceso y los resultados lo avalan: “Si no hubiéramos hecho el trabajo bien, estaría incomodísimo”.

Y para que eso se mantenga, ‘Guina’ dejó todo en manos de su representante, pero cerró el tema de su renovación con una nueva mención a los que respaldan su proceso y de nuevo Tulio Gómez queda en la mira por sus decisiones:

“Los hinchas están felices, ando por la calle sin problemas y todo el mundo está felicísimo con América. Tengo el respaldo de los jugadores. Eso me da tranquilidad, pero es algo [la oferta de renovación] que no puedo hacer y, como profesional que soy, hasta el último día voy a dar lo máximo por América”.

En lo deportivo y en los rendimientos, Alexandre Guimaraes se estaría ganando su renovación para 2024 con América, pero el ambiente se vuelve a complicar desde afuera y por eso hay molestia, ya que sienten que se podría dañar todo si no se consigue el título.