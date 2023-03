Más allá de querer que Hugo Rodallega llegara a América de Cali, los hinchas del equipo vallecaucano se cansaron de ‘la novela’ que hubo entre el jugador y el dueño del equipo, Tulio Gómez. Y aunque el técnico Alexandre Guimaraes era el que menos influencia tenía en este tema, fue el que terminó señalado y en una posición incómoda.

Cada que se abre el mercado de jugadores en el fútbol colombiano, el atacante salía a dar entrevistas para recordar que es hincha ‘americano’ y que soñaba cumplir la promesa que hizo en su familia, de vestir la camiseta del ‘escarlata’. Pero también era la oportunidad para que se construyeran rumores en esta supuesta negociación y nunca se lograra cerrar.

En enero de 2023, parecía que se iba a dar, por fin, la llegada de ‘Hugol’ al América. El propio jugador expresó en una entrevista: “Depende de Tulio, es el que toma la última decisión… Lamentablemente, el profe (Juan Carlos) Osorio, dijo que no entraba en esos planes”. Y en la misma conversación, Tulio Gómez ratificó la versión, pero dejó en el aire si el que “bajó el pulgar” para la llegada del atacante fue Osorio o Guimaraes: “Necesitamos vender 30.000 abonos para traer a Rodallega. Hace 6 años queremos traer a Rodallega, en el 2022 se presentó la oportunidad y el técnico del momento ‘nos bajó el pulgar’”.

Y ante tantos rumores, el DT decidió aclarar todo en rueda de prensa, a pocos días de iniciar la temporada 2023: “No soy ‘El césar’ para hacer el pulgar para abajo y decir: Aquí no…”. Después, Hugo llegó a Santa Fe y se repetía la historia de cada 6 meses.

Pues, en la noche del martes 14 de marzo, después del triunfo de Santa Fe contra América en El Campín, le preguntaron a Alexandre Guimaraes sobre el nivel que mostró Hugo Rodallega y el DT se mostró incómodo para responder:

“Lo único que tengo que decir de esto es que terminó el partido y él fue a saludar a algunos excompañeros suyos. Yo le deseé mucha suerte y es lo que puedo hablar del jugador. No es mi jugador, es jugador de Santa Fe y es su técnico el que debe evaluar cómo fue su rendimiento hoy”

Y a pesar de que no marcó gol y tampoco fue la figura, el veterano atacante fue a la rueda de prensa de su equipo y fue inevitable que le preguntaran por si fue un partido diferente para él: “No (es un partido especial), para nada. Simplemente, salí a afrontar en el momento que me tocó… Era un partido más, para mí, son 3 puntos. Entré con las ganas y el deseo de poder ayudar al equipo. Obviamente, con la ilusión de hacer un gol”.

Eso sí, Rodallega no perdió la oportunidad para ratificar su amor por América de Cali, pero también resaltó su profesionalismo y compromiso con Santa Fe:

“No era un partido especial, para nada. Siempre he dicho, y lo diré, que soy hincha del América desde muy niño. Es el equipo que crecí viendo jugar, me gustaron sus colores, fueron los colores que me enseñó la familia. Es profesionalismo, son 20 años de carrera y uno aprende a manejar la situación. Sabíamos que enfrentábamos a un equipo grande, que viene punteando en la tabla de posiciones. Y se le respetó, jugando y ganándoles”