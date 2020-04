green

Hugo Rodallega atendió la entrevista desde su hogar en Turquía, habló distendido y le pasó el balón a los directivos del América de cara al final de la temporada europea, cuando el delantero queda libre.

‘Hugol’ aseguró que desde que el América estuvo en la segunda división hizo lo posible para jugar en el club, que es hincha del equipo, y que su sueño desde niño y el de toda su familia es defender la camiseta de los ‘diablos rojos’. Pensando en los últimos años de su carrera profesional, Rodallega confesó que su plan es jugar en América y retirarse en el Quindío.

“Si por mi fuera, yo terminaría contrato ahora, quedaría libre y ojalá que don Tulio (dueño del América) me llame”, manifestó el goleador en la entrevista.

Minutos después, Rodallega volvió a demostrar su interés en el América. “Yo siempre he dicho que soy hincha del América y quiero jugar en el América, es un sueño de niño y de la familia, espero poder cumplirlo. Años atrás no se pudo, pero estoy dispuesto a, si me lo permiten, ponerme la camiseta del América”, insistió el jugador del Denislizpor de Turquía.

El delantero también aprovechó la oportunidad para manifestar su inconformidad por el hecho de no haber sido convocado nunca en la Selección Colombia que dirigió José Pékerman. Él sentía que en 2015, cuando fue el máximo goleador colombiano en Europa, merecía un lugar en el combinado nacional, pero se quedó con las ganas.

