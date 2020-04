green

El exfutbolista de la Selección dijo que todo sucedió cuando estaba casado con Catalina Cortés, a quien engañó con Guerdy Oviedo, Miss Mundo Colombia de 1992 a la que conoció en una de las ferias de Tuluá.

“Le dije a mi esposa que iba a grabar un comercial en Bogotá, pero me fui con esta reina a San Andrés, donde un peladito me grabó cuando en unas motos de agua me doy un abrazo con ella”, narró el ‘Tino’.

Y agregó que fue descubierto cuando el video apareció en televisión: “A los 2 días volví a Tuluá, Catalina estaba en Medellín, y muestran en el Noticiero de las 7 ¡Las imágenes del ‘Tino’ Asprilla con la Miss Mundo Colombia, Guerdy Oviedo!”.

Señaló que su esposa lo llamó enojada y que para salir del apuro debió improvisar un ingenioso plan: “Me tocó decirle: ‘Cálmese que era una sorpresa, fui a San Andrés y me encontré con esa pelada, pero no hice nada malo, fui porque quería comprarle un apartamento a usted’. Y me tocó comprar un apartamento en San Andrés”.

Expresó que el empresario Giancarlo Uda le ayudó a conseguir “un ‘penthouse’ con motos de agua y todo” al que llevó a Catalina Cortés. “Allá le dije: ‘Esta era la sorpresa, pero los periodistas la tenían que cagar’… Ahí me perdonaron”, concluyó.

En audio, la historia del ‘Tino’ (desde el minuto 1:03:47):