Faustino Asprilla contó que tuvo mucha autonomía en la Selección Colombia y que con técnicos como Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez nunca le negaron un permiso para salir de las concentraciones.

Además, dio su versión de la supuesta escapada que tuvo antes de una práctica en la Copa de Oro de 2020, celebrada en Estados Unidos, donde Luis Augusto ‘Chiqui’ García dirigía a la Selección Colombia.

“Me fui a un centro comercial con 4 jugadores. Todos estaban asustados creyendo que los iban a echar porque cuando volvimos, el bus ya se había ido al entrenamiento, que era cerquita, en un parque”, relató inicialmente.

Y agregó que él no tenía ningún temor: “Llegamos en un carro y el ‘Chiqui’ estaba bravísimo con todos los peladitos que me seguían, como Máyer Candelo, pero yo les dije quédense: ‘Tranquilos, yo no dejo que los echen porque al final yo soy el que arma el equipo y los necesito’”.

Esta manifestación sorprendió de tal manera al periodista Javier Hernández Bonnet, conductor del programa, que le preguntó al popular ‘Tino’: “¿Usted le quitó el poder al ‘Chiqui’?”.

Ante lo cual, Asprilla afirmó: “Sí, me tocaba porque [García] todo lo hacía al revés”.

Y cerró su historia señalando que la Selección Colombia casi no se presenta en la final del certamen [ante Canadá] porque los directivos, encabezados por Álvaro Fina, no prometieron premios por el título, pero que él convenció al plantel de jugar. El partido quedó 2-0 a favor de Canadá y a Asprilla le atajaron un penalti.

