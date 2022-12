En la noche del 7 de diciembre del año 2022, cumpliéndose 3 años de la consagración contra Junior en la Liga del segundo semestre del 2019, Tulio Gómez publicó un ‘trino’ que generó molestia en algunos hinchas de América de Cali y también dio para el respaldo de otros. Y aunque pareciera que la intención era desahogarse, él fue el que terminó señalado por muchos.

Todos saben que el empresario es el gran responsable de lo que ha pasado con ‘los diablos rojos’, desde que tomó el mando de la institución cuando estaba en la B y lo llevó a lo más alto del FPC en un par de campañas entre 2019 y 2020. Pero también sus promesas, decisiones y declaraciones han llevado a que muchos se ilusionen y tengan grandes decepciones al no cumplir los objetivos.

Y así como ‘don Tulio’ goza del respeto y cariño de casi todos los americanos, también es señalado porque maneja al club como uno de sus tantos negocios, sin tener en cuenta que maneja un producto como el fútbol y que la clientela es la hinchada.

Lo extraño del mensaje de Tulio, es que se refiere al 7 de diciembre de 2021, pero realmente el título contra Junior fue en la misma fecha del año 2019. Pero más allá de ese pequeño detalle, lo importante es lo que dice de los insultos y ataques que llegan de los hinchas, cuando no salen las cosas:

“7 de diciembre: hoy hace 1 año me amaban, hoy me putean, el año entrante me amarán, y así sucesivamente, esto es el fútbol, Un tobogán de emociones donde en 24 horas se pasa del amor al odio y viceversa; lo importante es saber que el éxito no es definitivo y La derrota no es eterna”