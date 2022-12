Aunque el entorno del fútbol colombiano se enteró y apoyó a Jhonny Vásquez en el momento en el que se conoció su grave enfermedad, es prudente destacarlo y recordarlo ahora que jugará la final entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín. Por eso se lo han preguntado en recientes ruedas de prensa y él lo cuenta con orgullo, explicando lo que ha pasado en su vida.

Para quienes no lo tienen presente, en 2015 el volante jugaba en Junior de Barranquilla y se le diagnosticó un caso de leucemia muy delicado y que ponía en riesgo su vida. En ese momento tuvo que dejar el fútbol para tratar su enfermedad y, por fortuna, se recuperó y pudo volver a la actividad un año después.

(Lea también: Leonardo Castro, con el corazón dividido: protagonista del Pereira y Medellín)

Después de su paso por el equipo ‘tiburón’, en 2016 fue al América de Cali, en 2018 recaló en Águilas Doradas y para 2019 llegó al Pereira. Parecía que se acercaba el final de su carrera, pero su profesionalismo y convicción lo llevaron a seguir adelante, a pesar de haber llegado a un equipo que estaba en la B.

El pasado 30 de noviembre, en la rueda de prensa posterior al partido en el que Deportivo Pereira derrotó a Junior y se clasificó a la final de la Liga BetPlay 2-2022, Vásquez se refirió a esa etapa de su vida en la que el equipo ‘tiburón’ lo apoyó y la afición estuvo a su lado.

“Hace 7 años y medio fui diagnosticado con leucemia mieloide crónica, aquí en la ciudad de Barranquilla. La hinchada me acogió, un club me arropó. Hoy Dios me colocó en Barranquilla, para jugar el partido más importante de mi vida. Me levanté e hice un recuento; personas que oraron por mí, que me dieron palabras de bendición, que se han ido cumpliendo a medida que ha ido pasando el tiempo en Pereira. Una historia linda en esta institución, soy un privilegiado de la gloria que Dios ha colocado en mí”