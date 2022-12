La primera final de la Liga BetPlay 2-2022 tuvo un desarrollo interesante y con mayor dominio para Independiente Medellín, pero Deportivo Pereira sacó el empate del Atanasio Girardot y mucho de lo logrado fue gracias a su portero. Pues, al final del partido y con mucha sinceridad, Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo se refirió al secreto que tuvo para tapar el penal de Andrés Felipe Cadavid.

Cuando el partido iba empatado y los ‘poderosos’ atacaban en busca del gol que les diera la ventaja, se dio un penal claro, después de la mano que cometió Jhonny Vásquez ante un centro de Vladimir Hernández. El juez central no la sancionó, pero con la revisión en el VAR vio la infracción y se sancionó el cobro.

Pues Castillo, que fue clave para que su equipo se metiera a la final en el grupo que compartieron con Millonarios, Santa fe y Junior, una vez más se vistió de héroe y atajó el potente disparo de Cadavid.

Lejos de esconder lo que hizo y pensó en el momento del cobro, ‘Chipi Chipi’ contó lo que hizo en los días previos. Así engañó al central del ‘poderoso’ y pudo imponerse en el duelo:

Aunque reveló esa preparación, ‘Chipi Chipi’ no mencionó si Carlos Ramírez le dijo algo que lo ayudara a adivinar el costado, en esa conversación que tuvieron cuando ya habían dado la pena máxima:

“Fue algo que intuí, también, porque me le paré al principio a mi derecha, insinuando que me iba a tirar para allá. Y en el momento que iba a cobrar, me le tiré al otro lado. Gracias a Dios lo pude sacar y podemos sacar un empate valioso en la ciudad de Medellín”.