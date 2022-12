Desde hace unos meses, Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali viene contemplando la idea de hacer un estadio de alto nivel para el equipo vallecaucano, un proyecto que está embolatado pues no se tiene claridad sobre cuando se va a llevar a cabo.

“Tenemos dos posibilidades: vía Cali-Jamundí o vía Cali-Yumbo, estamos resolviendo. Obviamente hablamos con las alcaldías y pedimos viabilidad. El proyecto que tiene esta constructora es de 2 millones de metros, es una idea que va a beneficiar a la ciudad con el estadio, hotel, centro comercial, ciudad deportiva y siendo un escenario multieventos. Hay que ver las garantías y beneficios que tienen Yumbo o Jamundí“, dijo Tulio Gómez en diálogo con Zona Libre de Humo.

De inmediato, esas declaraciones causaron la reacción inmediata del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que saltó en su cuenta de Twitter para negarse a la construcción del estadio, según él, porque afectaría la movilidad de la capital vallecaucana y hasta hizo una comparación con Bogotá.

“Que nos sirva de experiencia lo que pasa en Bogotá con el Coliseo Live (trancones de tres horas), frente a un estadio de fútbol en la vía a Jamundí. Planeación sacará resolución donde no aconseja construcciones para eventos masivos hasta que no se amplíe la avenida Ciudad de Cali”, aseguró el mandatario local días atrás.

Sus declaraciones causaron escozor entre los hinchas del América de Cali y el concejal Roberto Ortíz también salió a defender el proyecto dejándole un recado a Jorge Iván Ospina: “Alcalde egoísta, el América merece tener un estadio propio, así como lo tiene el Deportivo Cali. Ni siquiera se ha iniciado el estudio y ya le puso trabas”.

El América de Cali puede tener su estadio propio, pero el alcalde Ospina parece que no lo quiere permitir, comenzó a sabotear la idea.

— Roberto Ortiz (@robertoortizu) December 1, 2022

Y agregó: “El alcalde dice que la obra va a generar trancones, pero de cuando a acá al alcalde le preocupan los trancones en Cali. Tenemos las vías deterioradas, los semáforos dañados y anda preocupados por los trancones. Y dice el alcalde que hasta que no termine la Avenida Ciudad de Cali no permitiría la obra, o sea nunca porque sabemos que no termina las obras, como pasó con las megaobras”.