Iago Falque está viviendo uno de los momentos más duros de su carrera profesional, ya que en su mejor versión con la casaca de América de Cali, se lesionó. El español, contó cómo es el fútbol en el país colombiano y no se guardó nada.

En el duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, Iago Falque salió lesionado y por ende, se perderá el resto del certamen nacional, en el cual, su club, es uno de los protagonistas.

En una reciente entrevista que le brindó a el ‘Petiso’ Arango, expresó: “No pienso en que Colombia sea más agresivo o no, los que marcan son los árbitros y ellos son lo que dicen qué se permite“.

“Y las sanciones… si tenemos tecnología usémosla. A Darwin le cayeron 2 partidos de sanción y a Mateo Puerta no le pasa nada, y a mí me parten una tibia y pasa casi inadvertido. Eso sí que no puede ser”.

“Yo veo la imagen contra Pereira y lo que me pasó el jueves me pudo pasar 10 días antes y nadie habló nada. Ahora sí todo el mundo habla de la lesión de Iago y pobre Iago, pero yo ya estoy aquí con mi tibia partida y eso no me lo recupera nadie. A mí ya me pasó, pero hay que proteger a los jugadores, para eso está la tecnología”, añadió el español.

Iago Falque fue claro y espera que los jugadores tengan mayor protección en el rentado local ¿Tiene razón el español?

Por Santiago Mejía Álvarez.