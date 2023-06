El centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández fue elegido MVP de la final de la Liga de Campeones este sábado, autor del 1-0 ante el Inter de Milán que dio el título a los ingleses, un momento increíble e “impresionante”.

“No me lo creo. Es impresionante, sobre todo por cómo se ha dado el partido. He estado horrible en la primera parte. El míster me ha animado, me ha dicho a la cara que había estado mal, que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad”, dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

“Eso he hecho. Dios me ha regalado este momento, un gol y hemos luchado hasta el final. Si nos empatan, no sé si el equipo hubiera podido, yo estaba muerto. Hemos peleado hasta el final”, añadió.

El internacional español marcó el 1-0 en el minuto 68 que dio al City la primera Champions de su historia. “Tenía en mente pegarla fuerte, pero después he pensado que iba a tener solo una y que tenía que colocarla”, afirmó.

“Mi sueño era jugar al máximo nivel, pero jamás pensé en jugar una final de Champions, imagínate marcar un gol en la final. Esto habla de que al final, con trabajo duro, cualquier chaval normal puede llegar a estos momentos. Agradecer a la gente que ha confiado en mí. Ha sido muy especial”, terminó.