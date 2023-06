El Manchester City es el club de fútbol más valioso de Europa, desbancando del primer puesto al Real Madrid, según un informe publicado el jueves, a dos días de que el equipo de Josep Guardiola dispute la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán.

El informe de Football Benchmark establece un ranking de los 32 principales clubes del continente en función de una serie de criterios, que incluyen por ejemplo su estado financiero, el valor del plantel y la importancia de su mercado de difusión.

El Manchester City es primero en la lista con un valor estimado de 4.073 millones de euros (4.390 millones de dólares). Supera así en cabeza al Real Madrid, ganador el año pasado de la Liga de Campeones, cuyo valor estimado quedó en 4.006 millones de euros (4.317 millones de dólares), en el segundo puesto.

El Real Madrid había ocupado el primer puesto en los cuatro años anteriores.

The English Premier League dominates the top positions, with six clubs in the top 10. ⚽ English clubs have benefited from lucrative broadcasting deals, leading to a swifter revenue recovery from the pandemic. 💸📺 #EPL #BroadcastingDeals #RevenueRecovery

— Football Benchmark (@Football_BM) June 8, 2023