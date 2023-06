Lucas González Vélez es el joven técnico de Águilas Doradas, que en el último tiempo ha dado mucho para hablar y polemizar, tanto por sus formas, como por sus declaraciones. Pero debido al ida y vuelta que tuvo con Paulo Autuori y por los enfrentamientos con Atlético Nacional en cuadrangulares, desde algún sector pusieron en duda que en la última jornada usara a los titulares contra Alianza Petrolera.

Es para destacar que el mencionado técnico hacía parte de las categorías juveniles del ‘Verdolaga’ como director técnico y metodólogo, era uno de los que venía trabajando con los jugadores jóvenes del club. Sin embargo, salió de forma inesperada en medio de la reestructuración institucional que ha llevado a cabo el club de la organización Adila Lülle en el último tiempo.

Antes de iniciar el primer semestre de 2023, el bogotano iba a ser asistente técnico en Independiente Santa Fe, pero a última hora recibió la oportunidad en el equipo de Rionegro como DT principal y decidió asumir el reto.

A pesar de la buena campaña en el ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay I-2023, el equipo de González no tuvo una buena fase de cuadrangulares y quedó eliminado, a dos fechas de terminar esta instancia. Entonces, Águilas Doradas será juez para la definición del Grupo A, en el que Alianza Petrolera, Nacional y Deportivo Pasto se juegan su opción de meterse a la gran final.

Teniendo en cuenta todo este contexto, periodistas serios, portales deportivos y en redes sociales, han difundido el rumor de que Águilas no pondría jugadores titulares contra Alianza, dando la posibilidad para que los de Barrancabermeja ganen y se metan a la final, afectando a Nacional y Pasto.

Y aunque muchos dan por hecho que esto va a ocurrir, el propio Lucas González tuvo una conversación con el periodista Mauricio González Arteaga, del grupo ‘Gente Pasión y Fútbol’ y D Sports Colombia, dejando por el piso este rumor:

Pero el joven entrenador fue más allá en sus palabras, según citó el periodista, ya que confesó que tiene amor por Nacional, recordando lo que vivió en ese club en su trabajo con las categorías juveniles y la posibilidad de haber trabajado con grandes del FPC. Incluido Alexis Henríquez, ídolo ‘Verdolaga’ y hoy asistente técnico del mismo Lucas en Águilas.

“Amo al Atlético Nacional y me encantaría que clasificaran, ya que no pudimos”.

"Bajo ningún motivo me prestaría para algo así. Donde esté siempre haré todo lo posible por ganar. Ademas,amo al Atlético Nacional y me encantaría q clasificarán ya q no pudimos": Lucas González, DT de @AguilasDoradas sobre los rumores de q pondría un equipo Sub 20 ante Alianza pic.twitter.com/UXDYRGwhGi

— Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) June 14, 2023