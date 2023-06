Millonarios vs. Medellín y Nacional vs. Pasto son los partidos que más interés despiertan de la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2023, obviamente por la cantidad de hinchas de los equipos implicados y la expectativa de que se dé la final entre ‘embajadores’ y ‘verdolagas’. Pero América vs. Boyacá Chicó y Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera tienen la misma importancia.

Ante este escenario, la Dimayor definió que los 4 partidos se jueguen el mismo día, de cara a que los finalistas tengan el mismo tiempo de descanso para jugar el partido de ida. Mientras el Grupo B se definirá en la tarde del sábado 17 de junio, el Grupo A será el que cierre la fecha en la misma jornada sabatina.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver la última fecha de los cuadrangulares de Liga BetPlay I-2023?

En comunicado oficial de las autoridades del campeonato se informó lo siguiente:

Grupo B

Millonarios vs. Independiente Medellín

Sábado 17 de junio a las 5:15 p.m.

Señal de Win Sports +

América de Cali vs. Boyacá Chicó

Sábado 17 de junio a las 5:15 p.m.

Señal de Win Sports (normal)

Grupo A

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Sábado 17 de junio a las 8:00 p.m.

Señal de Win Sports +

Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera

Sábado 17 de junio a las 5:15 p.m.

Señal de Win Sports (normal)

De esta forma, los partidos con más interés y que tendrán a la mayor cantidad de hinchas pendientes, irán por la señal paga del canal oficial del FPC. Mientras que en la señal convencional irán los otros partidos, que tal vez no despierten el mismo interés en los aficionados.

Así que, sobre las 10:00 p.m. del mismo sábado 17 de junio se conocerán los protagonistas de la lucha por el título y si se da lo que se ha catalogado como una “final soñada” entre los azules capitalinos y los verdes paisas.