Atlético Nacional empató en su visita a Alianza Petrolera, en el partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay I-2023. Así, complicó su panorama para llegar a la final y deberá ganar en la última fecha al Pasto, esperando que el mismo equipo de Barrancabermeja no le gane por más goles a Águilas Doradas.

Los de Medellín pudieron llevarse la victoria, a pesar de haber jugado la mitad del partido con 10, por la justa expulsión de Édier Ocampo, pero perdieron acciones clarísimas para poder romper el 0-0. Sin embargo, en la rueda de prensa de Paulo Autuori y Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo responsabilizaron a los demás por el empate.

‘Chipi Chipi’ quedó molesto después de Alianza Petrolera vs. Nacional

El portero fue figura y salvó a Nacional de irse abajo en el marcador en el primer tiempo, cuando estaban 11 contra 11, y en la rueda de prensa lo interrogaron por un problema físico que tuvo. Pero él le quitó importancia a eso: “La molestia está bien, por ahí, en un movimiento se me va el tobillo para un lado. Pero lo que me molesta no es eso”.

Y parece que Castillo tenía muchas otras cosas para decir, empezando su lista de reclamos ante el descanso que tuvo el rival y con el estado de la cancha, porque no la regaron antes del partido:

“Alianza, hace una semana no juega, no sé si han visto que la Conmebol, antes de los partidos de Libertadores y Sudamericana, pide el estadio para que estén en óptimas condiciones la cancha y los camerinos. La cancha pudo estar mejor, si la cancha está seca, ¿por qué no la mojan?, tienen un río al lado para que la bombeen. Es necesario tener el campo adecuado para el juego de nosotros”.

Después llegó el turno de hablar de los recogebolas y lo que habría pasado con ellos y los jugadores de Nacional: “Normalmente, en los recogebolas nosotros ponemos niños, pero en todo lado hacen lo que les da la gana. Cuando quieren empatar, pierden los balones y no hay recogebolas. Hacen lo que les da la gana, pero hay que respetarnos, respetar el fútbol, nos estamos saliendo de ese lado”.

En un corto apartado, Harlen Castillo habló del juego en el campo y destacó que el rival también jugó bien: “Nos vamos molestos porque podíamos hacer más. Aunque ellos también jugaron bien y tienen jugadores jodidos”.

Sarcasmo y críticas de Autuori al árbitro y al VAR

Después de haber perdido 3-0 con Olimpia, por Copa Libertadores, Paulo Autuori dijo que no estaban sus jugadores principales porque el equipo estaba pensando en este partido contra Alianza Petrolera, pero ahora afirmó que sus jugadores tuvieron que jugar en Paraguay, mientras que los de ‘Barraca’ descansaron:

“Orgulloso de ellos porque, una vez más, jugamos más de 45 minutos con un jugador menos. El equipo [Alianza], toda la semana, se preparó para el partido. Y nosotros tuvimos partido, viaje largo y los jugadores dieron una gran prueba en su nivel competitivo, muy bien físicamente y muy buenos defensivamente”.

Tal como en otras oportunidades, con cuestionamientos al actuar de los jueces y encarados del videoarbitraje, el DT de Nacional señaló al central Carlos Betancur por haber expulsado a Édier Ocampo.

Lo hizo en medio de elogios, hasta calificándolo como uno de los mejores de Sudamérica, para después mostrar su descontento: “Muy buen árbitro Betancur, uno de los mejores, no solo de Colombia, de Sudamérica. Pero creo que se equivocaron él y el VAR, porque en la jugada hubo golpe, pero es claro que el rival fue a controlar el balón y el movimiento de Ocampo es de abajo hacia arriba. No encontró el balón y golpeó al rival”.

🟥 ES ROJA: Correcto Carlos Betancur mostrando la roja directa para Edier Ocampo. El lateral de Nacional intentó ir por el balón pero falló y le puso los taches en el muslo al rival. Jugada de juego brusco y grave. Se queda con uno menos el visitante #LigaBetPlay pic.twitter.com/RlhWPmZPdg — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 13, 2023

Y aparte de hablar en esos términos del juez, después fue más duro con el VAR:

“Muy rigurosos, para mí, el VAR se ha quedado dormido, porque si analizan claramente ve que el movimiento de Ocampo fue de abajo hacia arriba, porque el balón rebotó y subió y el movimiento tiene que ser ese”.

El mismo Autuori comparó la entrada de Ocampo, directo a la rodilla del rival, con una pierna en alto en contra de Sebastián Gómez, que no tuvo contacto y que no sancionaron como falta. Además, señaló que a Nelson Deossa fueron a golpearlo de forma premeditada y no hubo tarjetas: “Deossa fue golpeado 6 veces por jugadores distintos. Uno que está en el fútbol sabe que es una rotación para pegarle a un jugador”.

Para finalizar, Paulo Autuori dijo que quedaban dudas de la interpretación de los árbitros, pero volvió a sacar elogios y sonrisas para bajar el tono de lo que estaba señalando:

“Son cosas dudosas, en la interpretación, solamente. Porque el árbitro es excelente, muy bueno y felicitaciones”.

En el remate de la rueda de prensa posterior al 0-0 de Alianza Petrolera contra Nacional, Autuori explicó por qué no hizo cambios más rápido y dijo que el equipo estaba bien jugando con 10. Mientras que ‘Chipi Chipi’ Castillo dijo que sus compañeros fallaron acciones claras, pero volvió a hacer énfasis en que jugaron muy bien con 1 jugadores y pudieron ganar.

Pero la cancha, los recogebolas, el calendario, las expulsiones, el arbitraje, el VAR; fueron los argumentos que salieron a flote en la atención a medios y muchos hinchas del ‘Verdolaga’ esperaban explicaciones sobre el juego y el resultado.