Luego de la derrota de Atlético Nacional 3-0 contra Olimpia y en la que su arquero Mier tuvo una mala noche, Paulo Autuori salió a dar la cara y dijo que estaba pensando en su próximo duelo contra Alianza Petrolera.

Nacional cayó frente al conjunto paraguayo en el Estadio Defensores del Chaco y, causó un sinfín de emociones negativas en sus seguidores. Aunque el ‘Verdolaga’ llegó clasificado a este compromiso, mostró bajeza futbolística en la fecha de la Copa Libertadores.

En rueda de prensa, Autuori señaló: “Hay momentos en los que se tiene que priorizar. Antes del partido estábamos clasificados y la pelea por el primer puesto es importante, pero tenemos un partido fundamental el lunes, con viaje largo para ir y para volver y sin tiempo para trabajar. No podía tener a varios jugadores. El tema no fue ese, teníamos la mirada puesta en otro sitio”.

“Ya hemos jugado así. Tenemos alternativas dependiendo del partido. Queda un partido y pensar en el partido del torneo. No estábamos enchufados y la manera como salieron los tres goles evidencia esto. No hay tiempo para lamentar, tenemos un viaje largo y tenemos un partido fundamental”, dijo el timonel sobre la presencia de los juveniles en su nómina.

Por último y no menos importante, Paulo Autuori, como de costumbre, no fue dramático: “En Libertadores ya estamos clasificados y todavía hay una fecha por jugar, pero lo importante para nosotros, a partir de ahora, es meternos en el juego por el torneo. No pudimos meternos en este partido como debería y cuando eso pasa se paga este precio“.