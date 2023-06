En los recientes días, se dio a conocer el interés de Armani con retornar al club donde empezó a brillar, Atlético Nacional. El representante de Franco facilitaría este fichaje.

Niko Petropulos, representante del campeón del mundo con Argentina, estaría buscando la mejor posibilidad para que su jugador Franco Armani no pierda valor en el mercado. Recordemos que, en los últimos partidos del Millonario, el rendimiento del ex Verdolaga no ha sido el mejor y se rumora que los directivos de River Plate ya estarían planeando fichar a un nuevo arquero.

Julián Capera, periodista de Win Sports, habló hace poco con este representante. En dicha charla, Niko confesó: “Nunca va a dejar de existir la posibilidad de que Franco regrese. Él se lo prometió a la afición y estoy seguro que hará todo lo posible para regresar a Atlético Nacional… En cuanto a su presente está muy contento en River, ha tenido algunas cuestiones internas, pero siempre cumplirá con su decisión de estar en River y cumplir con el contrato”.

Pero no todo es color de rosas, ya que, en los últimos días, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro expresó que no está en busca de un nuevo arquero, ya que cuenta con dos de alto nivel en el pórtico verde y blanco.

En los próximos días se conocerá el futuro del arquero que hizo parte de la nómina argentina que ganó el reciente Mundial. ¿Gustaría verlo de nuevo con la camiseta del equipo más ganador de Colombia?

Santiago Mejía Álvarez, corresponsal 10 SportsCO