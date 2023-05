Luego de caer derrotado 5-3 frente Alianza Petrolera, en el primer duelo de Águilas Doradas por los Cuadrangulares semifinales, Lucas González opinó sobre el desempeño de su equipo y de, los errores defensivos por los cuales, se vieron afectados repetitivamente.

El elenco comandado por Hubert Bodhert dio la sorpresa este 22 de mayo, tras superar 5-3 al equipo con mejor desempeño del “todos contra todos”. En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador de Águilas opinó su inconformidad con el resultado y de cómo visualiza sus próximos partidos.

Sobre el partido y las sensaciones que le dejó, el timonel antioqueño opinó: “Estamos tristes porque queremos estar en la final, cuando pierdes un partido te quedas triste y sobre todo si es un partido en el que estas ganando de visitante, pero es completamente normal, los planes nuestros no cambian para nada porque nosotros por la campaña que hemos hecho contamos con el famoso punto invisible que significa que si hay un empate en puntos, la diferencia de gol no tiene ninguna consecuencia, teóricamente perder un partido 1-0 o 10-0 si tiene ese punto invisible no tiene ninguna relevancia para efectos de llegar a la final”.

Los claros errores defensivos fueron la desventaja táctica de los del Oriente Antioqueño. “No me deja tranquilo que me marquen un gol o cinco en este caso, hay goles que son prácticamente fotocopias de otros y eso es lo que tendremos que corregir, si nos marcan cinco goles en situaciones diferentes porque estás fallando en muchas cosas, te preocupa, pero en este caso el último gol que nos hacen es porque estábamos buscando el empate. Los últimos tres goles son calcados, no estoy tranquilo pero lo vamos arreglar”, agregó González.

Para terminar, Lucas González analizó sus próximos enfrentamientos: “Esto no es como inicia, es como termina, son seis partidos, necesitas 13 puntos para estar en la final sobre todo si tienes ese punto invisible, puedes perder uno, ganas cuatro y empatas uno, esta dentro de los planes perder un partido de visitante, posiblemente en la plaza más difícil de visitar por las condiciones climáticas, jugar aquí es muy difícil. Tenemos tiempo, regresamos mañana, recuperación mañana, tenemos miércoles, jueves y viernes para preparar el partido del sábado. Montaremos un buen plan para sumar puntos en casa”.