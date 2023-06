Si Nacional vence a Pasto, este sábado en el Atanasio Girardot desde las 8:00 p. m. y lo hace por una buena diferencia de goles, posiblemente no dependa de lo que suceda en Rionegro en el duelo entre Águilas y Alianza Petrolera para llegar a la final de la Liga Betplay-1.

Sin embargo, si esto no sucede tendrá que estar pendiente de este compromiso y no será la primera vez que Águilas sea juez del conjunto ‘Verdolaga’, ya lo ha sido antes, de manera directa e indirecta.

La primera vez sucedió el 9 de diciembre de 2012, en aquel momento Nacional compartía su cuadrangular con el DIM, Águilas y Equidad y llegaba a la última fecha obligado a vencer al club ‘Asegurador’ en el estadio Atanasio Giradot. También, debía esperar que no hubiera ganador entre Águilas y el Medellín.

Desde el minuto 1 el verde inició ganando el partido con un tanto de Fernando Uribe lo que lo ponía como finalista y antes de que se acabara el encuentro, al 89’, Uribe marcó su doblete y con el 2-0 puso a festejar a los hinchas, que ya se hacían en la final.

Sin embargo, un gol en la agonía del partido entre rojos y dorados, fue suficiente para que el Deportivo Independiente Medellín se clasificara a la final del torneo finalización colombiano y dejara a Nacional con los crespos hechos.

El anotador de ese tanto fue Ray Vanegas, quien en la actualidad hace parte del César Vallejo de Perú. Hoy tiene 30 años, pero en aquel entonces tenía 19 y además hacía su debut profesional.

“Recuerdo que después de hacer ese gol, Felipe Pardo me estaba pegando porque yo no lo podía creer, ni sabía que era lo que estaba pasando. Todos me decían que era yo el que había hecho el gol del Medellín”, contó el futbolista que acumula 13 partidos y un gol con el conjunto peruano esta temporada.