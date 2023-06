León Darío Muñoz, exjugador querido por la afición de Atlético Nacional, se quejó por la actualidad que vive el equipo comandado por Paulo Autuori.

El presente de Nacional deja mucho que desear para sus fanáticos aunque esté cerca de llegar a la final de la Liga BetPlay-l, que ya tiene fecha y hora para la última fecha de los cuadrangulares, y se encuentre clasificado en Copa Libertadores.

León Darío Muñoz, quien fue campeón con el ‘Verdolaga’ en cuatro oportunidades, dijo: “La verdad preocupante la situación de Nacional, jugando unos partidos realmente complicados, irreconocible, un planteamiento táctico inadecuado para cada partido; se refleja en la incertidumbre que tiene todavía por la clasificación. Es algo preocupante porque se llega a este último partido con una posibilidad grande de quedar eliminado, creo que eso para llegar a una final, no da mucha credibilidad; pero esperemos que pueda jugar este último partido bien”.

“Muy triste porque a Nacional no le tocó un grupo complicado, le tocó un grupo asequible para poder clasificar tranquilamente. Creería que Nacional tiene los jugadores necesarios para poder estar en la final de una manera diferente, no en la forma en que está. Ahora con la incertidumbre de esperar resultados y eso es algo que no debió pasar, pero es el actual presente y hay que encararlo y ojalá este último partido lo puedan encarar bien y clasifiquen, aunque lo veo muy difícil”, agregó diciendo.