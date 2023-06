Los rumores de cara a la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 1 2023, cuando se mencionó a través de sus redes sociales que pondría un equipo Sub-20 en su choque ante Alianza, llevaron al técnico de Rionegro Águilas, Lucas González, a cortar de tajo estas informaciones.

El entrenador que se convirtió en la gran revelación del torneo, dejó en claro que respetará el juego limpio, pese a que ya no tenga nada por qué pelear. Y, más allá de este anuncio, le recalcó su amor al Atlético Nacional: club que estará en la lucha por el cupo a la gran final, y que le trae recuerdos.

González fue, justamente, entrenador del onceno juvenil del ‘Rey de Copas’, en el que tuvo en su nómina a varios de los elementos que integran la plantilla comandada por el brasileño Paulo Autuori. Y, pese a que su salida no se dio de la forma deseada, en su corazón guarda cariño por la institución.

“Bajo ningún motivo me prestaría para algo así. Donde esté siempre haré todo lo posible por ganar. Además, amo al Atlético Nacional y me encantaría que clasificaran ya que no pudimos”, dijo González, en diálogo con el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’, con lo que lo dejará todo.

Y es que si algo ha caracterizado al joven entrenador, quien hace su debut en la máxima escena, es su sinceridad. Por eso, cuando también le preguntaron por su futuro, no tuvo problema en decir que, contrario a lo que pensaba, no ha arreglado su salida del conjunto dorado hacia otras divisas.

“Nadie me ha llamado del Medellín, no he hablado con nadie de ningún otro club. Me han llamado de dos meses para acá como 20 representantes ‘que profe para llevarlo a Qatar, a México, puro bla bla bla’. Tengo contrato hasta diciembre”, recalcó González, quien le salió al paso a la especulaciones.

Con 39 puntos en la fase regular, el bogotano de 42 años dio el gran golpe del semestre y, si bien no pudo mantener la curva ascendente en la semifinal, está dispuesto a dejar una buena imagen este sábado (8:00 p.m.), cuando reciba al cuadro ‘petrolero’ en el césped del Alberto Grisales.