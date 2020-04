En entrevista con ESPN, Carlos Bacca se quejó de que en los días previos a los dos Mundiales que disputó con la Selección Colombia estaba entrenando en el equipo titular, pero que al final el argentino José Pékerman siempre prefirió dejarlo en el banco de suplentes para esos encuentros de las fases de grupos.

“Nunca tuve su confianza”, sentenció el delantero costeño este jueves y esa frase desató un alto número de críticas por parte de los aficionados colombianos hacia él, quienes consideraron lo que dijo Bacca como “descarado” y “cínico”.

Después de sus reproches hacia Pékerman, usuarios en redes sociales le recordaron al delantero que él fue de los que más convocatorias acumuló en los 6 años que estuvo el argentino al mando de la Selección Colombia, que tuvo la fortuna de disputar dos Mundiales a pesar de ser uno de los delanteros más cuestionados, que sus goles con el combinado nacional no fueron muchos y que falló un penalti en la serie de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 contra Inglaterra.

Bacca siempre fue resistido por gran parte de la fanaticada colombiana y no volvió a ser tenido en cuenta en el combinado nacional luego de su fallida presentación en el Mundial de Rusia.

Estas son algunas de las publicaciones contra el delantero del Villarreal que se generaron en redes sociales luego de que él criticara a José Pékerman:

Carlos Bacca no tuvo la suficiente confianza de Pekerman y lo puso a cobrar el penal más importante de la historia de la selección Colombia… ¿Ya se le olvidó que su máximo aporte con la camiseta amarilla fue empujar a Neymar?

Carlos Bacca, el que nunca le metía un gol al arcoíris con la Selección y que botó el penal contra Inglaterra quejándose de falta de oportunidades, jugando más de 50 partidos y aportando absolutamente nada. No es descarado ni nada

Carlos Bacca no puede volverse a vestirse con la camiseta de @FCFSeleccionCol

Cuando pensaba que no había nada que me pudiera podrir más el día, sale Carlos Bacca a hablar que no recibió la confianza en las eliminatorias ni el mundial. Hagame el hijueputa favor…

— N. E. Polanco. C. (@PolancoNicolas) April 24, 2020