Carlos Bacca, actualmente en el Villarreal de España, relató que el argentino José Pékerman le hizo pasar amargas situaciones al apartarlo de la formación inicialista en ambas Copas del Mundo.

“Nunca tuve su confianza… 2 días antes del Mundial de Brasil, yo estaba de titular y en una práctica me sacaron por meter a Ibarbo, eso me dolió bastante y me volvió a pasar en el Mundial de Rusia”, relató inicialmente.

Y describió lo sucedido en Rusia: “Ante Japón yo era el titular, el que venía entrenando, pero una noche antes del partido, el profesor me llamó a su habitación a las 12 de la noche, casi una de la mañana, y me dijo que yo no iba a jugar, que iba Cuadrado”.

“Me dolió, fue un momento duro y es la primera vez que lo cuento; lo viví con mi familia… Solo fue llorar, lo mismo que en Brasil, llorar porque había trabajado fuerte para ser titular y no recibí esa confianza del profesor”, expresó.

Finalmente, apuntó que considera que se desempeñó bien cuando tuvo la oportunidad de jugar con Pékerman y que no está arrepentido por errar la pena máxima que eliminó a Colombia en los octavos de final de Rusia 2018, ya que consideró que se hubiera lamentado si no pateaba.

En video, las palabras de Carlos Bacca: