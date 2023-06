Paulo Autuori volvió a Atlético Nacional para un proyecto a largo plazo, así lo plantearon y así se mantiene, según la versión de Carlos Antonio Vélez y las comunicaciones que tuvo con los que mandan en el equipo paisa. Y aunque parece que está confirmada su continuidad del brasileño, solo hay un escenario en el que se dé la salida del DT.

El experimentado entrenador empezó su segunda etapa en el ‘Verdolaga’ finalizando el año 2022, no se consiguieron los objetivos en ese momento y la esperanza quedó para el 2023. Ganar la Superliga contra Deportivo Pereira parecía ser un buen inicio, pero el mal juego empezó a minar la confianza en su manejo.

Aunque se dio la clasificación a la final de la Liga BetPlay I-2023 contra Millonarios, la derrota con los azules siendo superados en juego y con un contexto polémico con los jugadores y los penales, fue un golpe duro. Que 3 días después empeoró por la caída con Patronato de la B de Argentina, algo que golpeó el orgullo, pero esto fue suavizado porque ya estaba en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Directivos de Nacional ya decidieron el futuro de Paulo Autuori

En la columna de opinión de Carlos Antonio Vélez del viernes 30 de junio, se dio la noticia de fuente directa del club y así la presentó el periodista: “Estoy dando una noticia, no una opinión”. Y de inmediato anunció que Autuori recibió el respaldo de quienes toman decisiones en el club:

“Nacional no va a cambiar de técnico, Nacional Ratificó a Autuori, Nacional se reunió con Autuori desde la cúpula; los dueños, los directivos, los llegados. [Tiene] todo el respaldo para que continúe con el proyecto”.

Y de inmediato se encargó de hablar de lo que tienen como proyecto en la institución más ganadora del FPC, explicando que el equipo debe producir dinero para sostenerse y no recurrir a los dueños y sus otras empresas: “Los dirigentes trazaron una línea clara: Nacional tiene que vivir de Nacional, ya no puede aspirar más a que el riñón y pulmón esté en la Organización Ardila Lülle… Por lo tanto, tiene que mirar a las fuerzas básicas y hacia los contratos caros”.

Vélez no solo habló del tema, también anunció que, a pesar de los rumores y especulaciones, Dorlan Pabón y Cristian Zapata van a seguir en el equipo, mientras que los demás contratos altos del equipo pueden salir en préstamo o se vencerán pronto y no se renovarán. “La idea es promover a todos los jugadores que han visto y le dieron ese encargo a Autuori… Ese encargo no va a abortar en 6 meses”, la idea de la dirigencia es esa.

¿Qué pasó en la reunión de Autuori con directivos de Nacional?

Según Vélez, ya hubo una reunión de Paulo Autuori con los responsables de administrar a Atlético Nacional y todo lo que contó quedó claro entre las partes. Además, el DT habló de lo que pasó en estos meses de trabajo y se fue a tomar un descanso de mitad de año: “El técnico, por lo tanto, después de la reunión y respaldado por todo el mundo, dio las explicaciones del caso y dijo que iba a mejorar y se fue de vacaciones. Vendrá pronto a retomar su trabajo, unos días en Brasil no le caen mal”.

Y para que no interpretaran nada diferente a lo que tuvo conocimiento Carlos Antonio Vélez, dio una síntesis de la situación de Atlético Nacional y Paulo Autuori. También desmintió las versiones que indicaban la búsqueda de un nuevo DT porque los dueños avalan el proyecto actual:

“La síntesis de lo que acabo de decir: Autuori es y será el técnico de Atlético Nacional. No es cierto que estén buscando técnico ‘Fulanito’, ‘Fulanita’, ‘Menganito’ o ‘Menganita’, no, hay un presidente, una junta directiva que toma decisiones. Y el presidente y la junta directiva, después de consultar con los dueños del equipo, han llegado a la conclusión de que a Autuori hay que dejarlo… Autuori sigue”.

Autuori puede decidir irse de Nacional

Finalizando la parte de la información, Vélez explicó que la única opción para que se rompa el vínculo y la idea que se tiene en Nacional, es que el propio brasileño decida irse:

“A no ser que Autuori mañana se levante y le dé un ataque de sinceridad consigo mismo y se diga: ‘Oye, ¿qué voy a ir a hacer a Medellín si allá no me respaldan sino los dirigentes y los dueños? La hinchada no me quiere y la prensa me está buscando’. De pronto el viejo se aburre y se queda [en Brasil]”.

Aunque el periodista hizo la salvedad de que el mismo Paulo Autuori afirmó que quiere seguir, a pesar de lo que ha pasado con resultados, rechazo de la hinchada y cuestionamientos de la prensa: “Esa sería la única opción para cambiar de técnico. Y entiendo que el técnico dijo que estaba firme, se iba unos días y volvía”.

En una segunda parte, Carlos Antonio Vélez opinó que es una puesta fuerte la de Nacional con Autuori, porque ha dado algunos resultados esperados y le dio visibilidad y salida a jugadores jóvenes. Pero también expresó que ve “muy difícil la gobernabilidad de Autuori” y eso podría pesar a corto plazo.