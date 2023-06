Atlético Nacional vive días bastante complicados en varios aspectos, después de perder la final del fútbol colombiano contra Millonarios y caer frente a un equipo de segunda división en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dos presentaciones penosas que tienen con el corazón roto a los hinchas ‘verdolagas’, que incluso demostraron su descontento con rechiflas en el estadio Atanasio Girardot este martes 27 de junio.

Esa ruptura entre jugadores, cuerpo técnico e hinchada la sepultó aún más Paulo Autuori, quien en rueda de prensa salió a responder por la debacle en la final y aseguró que no tenía por qué pedir excusas al no conseguir el título: “¿Por perder una final uno tiene que pedir disculpas?”, añadió el técnico, sin ocultar una risa. “Para nada. Tengo respeto a todo y todos, y el respeto no se ve cuando se gana o cuando se pierde. Es el día a día”, respondió.

Esa respuesta no cayó muy bien entre los hinchas, más con la actitud que lo hizo, pues para muchos contestó con algo de soberbia. De hecho, en redes sociales apareció un video en una cuenta llamada Nacional es Pasión, en la que muestran a Autuori en una rueda de prensa de 2019, su primera etapa en el club. En aquel momento, el técnico tomó el micrófono y, sin necesidad de preguntarle, le pidió disculpas a los hinchas por el juego de aquel equipo que él dirigía.

“Primero pedirles disculpas a nuestros hinchas, hoy todos estamos avergonzados porque no jugamos a nivel técnico, táctico, físico y mental. Estuvimos abajo completamente y cuando eso pasa tengo que ser leal conmigo mismo asumiendo la responsabilidad. Entonces cualquier clase de pregunta, no voy a huir de estas palabras que he dicho. No hay mucho de qué hablar, no hay justificación, es mi responsabilidad y lo asumo”, dijo en ese momento Autuori.