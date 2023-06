Atlético Nacional no solo perdió el título de la Liga BetPlay I-2023 con Millonarios, ahora perdió por Copa Libertadores 2023 con Patronato de Argentina de mala forma, siendo un rival de la B y con mal presente a nivel local. Y por eso, Carlos Antonio Vélez sacó duras opiniones sobre el equipo y Paulo Autuori.

En la columna de opinión del programa ‘Planeta fútbol’ de Antena 2, de la mañana del 28 de junio, el polémico comentarista se dejó escuchar y no se guardó las críticas. Sobre todo, porque el proyecto que se defiende y las declaraciones del DT no van de la mano con el jugo, más allá de los resultados.

“Lo de Nacional, es una pena”, así empezó la crítica de Vélez, que intentó explicar que el partido no terminó importando en el tema de resultados, ya que desde muy temprano se iba dando el triunfo de Olimpia contra Melgar, en el otro partido del mismo grupo de la Libertadores y no cambiaba la tabla para los de Autuori. Sin embargo, el periodista se refirió a lo deportivo y fue vehemente al mencionar las diferencias entre Nacional y Patronato:

“Vamos a suponer que un marciano cae aquí y cae al Atanasio Girardot, a lo mejor, el hombre que no sabe quién es uno y quién es otro, pudo colegir que Nacional el de uniforme rojo y negro, y Patronato el de verde. Porque Nacional jugó como un equipo de la B y menos”.

Más allá de lo estético y las forma, Carlos Antonio fue enfático al expresar que “Patronato fue más ofensivamente y creó mejores situaciones”, también resaltando que no hubo muchas jugadas para que los ‘verdolagas’ marcaran y que “la intervención más eficaz del arquero del visitante fue en la última jugada… De resto, tuvo más intervenciones Mier”.

Para el comentarista, la derrota, la forma de perder y el contexto, importan mucho, ya que el título perdido con Millonarios obligaba a hacer cosas mejores:

“Nacional tenía una obligación, devolver el éxito, la ruta de la victoria al equipo. Después del mazazo recibido el sábado pasado, de la pérdida del título, lo más decente era ganar el partido. Así ganarlo no significara nada en la tabla de posiciones y en la competencia en la que ya estaba clasificado y daba igual empatar, ganar o perder”.

Y lejos de excusar que era un equipo suplente, solo con un par de piezas que estuvieron en la final de Liga BetPlay, el manizaleño reiteró que el juego de titulares y suplentes es igual: “Si a eso le agregamos que el equipo muleto jugó peor que el titular. Aunque los 2 juegan mal, pero este jugó horrible”.

Pero lo más llamativo es que Vélez sentenció que puede ser más complicado el futuro del técnico brasileño en Nacional: “Patronato no deja de ser un equipo de segunda división y hace muy difícil el gobierno de Autuori. Es cierto que Nacional lo defiende, lo respalda, quieren que continúe con el proyecto de los jugadores jóvenes. Eso está muy bien y les está dando salida, el asunto no es de resultados, es de juego”.

En una comparación dura, que causa gracia en los rivales del ‘Verdolaga’, se dio comparación con el personaje de Mr. Magoo, conocido y recordado por su mala visión, por sus despistes, pero siempre había algo que lo salvaba:

“Nacional no juega bien y decía antes de la final que es como Mr. Magoo, porque va consiguiendo resultados y no sabe para dónde va, es ciego y futbolísticamente da tumbos, sin embargo, va consiguiendo objetivos. La verdad no hay credibilidad en Autuori, la única credibilidad que tiene el técnico está dentro de la institución, que los respalda, lo conoce y está cumpliendo con la tarea que le encomendaron, menos la del juego”.