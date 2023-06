La final entre Millonarios y Atlético Nacional, en la que quedó campeón el equipo bogotano, todavía tiene revelaciones sobre las incidencias del duelo clave que se vivió en la capital colombiana.

Lo cierto es que hubo una situación extrafutbolística que se divulgó a través de las redes sociales después de que una comunicadora fue robada en vivo mientras estaba con hinchas del equipo azul. Este es el video de ese momento.

La periodista de City Mayra Tenorio fue la víctima del delito frente a las cámaras de televisión del canal bogotano, donde quedó en evidencia la frustración que vivió en ese instante.

Días después de ese incidente durante el festejo del título de Millonarios, la reportera puso sobre la mesa el tema, no solo para agradecer sino para aclarar una duda frecuente entre sus seguidores.

Mayra Tenorio acudió a su cuenta personal de Instagram para responderles a muchas personas que quedaron con la duda sobre lo que sucedió con el celular que le sustrajeron en la celebración en las calles.

“Gracias por los mensajes bonitos y de apoyo. Nunca pensé que lo que me pasó fuera a repercutir tanto, pero queda la enseñanza y el llamado al cambio. En serio, gracias”, afirmó la periodista.

Lo cierto es que, en medio de la curiosidad de muchos sobre el desenlace de esa historia y otras incidencias alrededor de hinchas de Millonarios que se han divulgado, ella reveló qué pasó en su caso.

“La Policía me ha mostrado su apoyo pues el celular no aparece, para los que me preguntan”, indicó Tenorio en su mensaje de agradecimiento para sus seguidores en redes sociales.