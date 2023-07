James Rodríguez sigue sin trabajo, esperando definir su situación deportiva y vincularse a un club para la temporada 2023-24, lo que lleva a que se hable mucho de su futuro deportivo. Y aunque hasta ahora no se había manejado ninguna versión sobre un vínculo o conversación con Atlético Nacional, en ESPN Colombia indicaron que era una posibilidad.

Todo lo dijo Faustino ‘el Tino’ Asprilla en el programa ‘F Show’, mientras hablaban del intento real que hizo Millonarios por contratar a Falcao García, que se frustró por las supuestas diferencias que se habrían presentado en el aspecto económico.

Pareció la respuesta de un hincha, recordando que Asprilla no solo fue jugador del ‘Verdolaga’, también se convirtió en fanático apasionado y defensor del club paisa. Pero después el periodista Antonio Casale afirmó que manejaba la misma información y que no creía que el exjugador lo iba a revelar en el programa.

En el mencionado espacio de debate y opinión de ESPN Colombia, Casale estaba entregando detalles y pormenores de la reunión que tuvo Falcao García y su entorno con el máximo directivos de Millonarios, Gustavo Serpa. Pero todo concluyó con estas palabras: “La situación del mercado no da para traer a un jugador de la talla de Falcao”.

Y en ese momento sorprendió la afirmación de Asprilla, primero, dejando la incógnita sobre la identidad del jugador con el que Nacional le hubiera hecho contrapeso a Millonarios y ‘el Tigre’:

FALCAO NO VENDRÁ A MILLONARIOS ❌⚽@casaleantonio: "Falcao no vendrá a Millonarios. La conclusión es que la situación del mercado hoy, definitivamente no da para traer a un jugador de la talla de #Falcao"

— ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 6, 2023