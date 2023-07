Falcao García y la posibilidad de que pueda llegar a Millonarios para cerrar su carrera profesional, ha dado para todo tipo de reacciones, opiniones, especulaciones y noticias sobre lo que podría pasar. Pero el técnico del Rayo Vallecano, recién llegado al cargo y apenas empezando a empaparse de lo que pasa con el plantel, manifestó que el delantero quiere quedarse en España.

Esto no puede pasar inadvertido porque se ha conocido que el contrato del ‘Tigre’ con el club de Vallecas se extendió un año más, se renovó de forma automática cuando finalizó la temporada 2022-23. Aunque pareciera que no habría problema para deshacer el contrato, por lo que puede significar la llegada de Radamel al equipo del que es hincha, también implicaría un cambio en la vida del delantero y su familia.

En un principio, hay que aclarar que las palabras del técnico Francisco Rodríguez se dieron horas antes de que explotara la información de las reuniones entre Radamel y Gustavo Serpa, máximo directivo de Millonarios. Entonces, no es una respuesta a la posibilidad de que Falcao llegue al ‘embajador’, pero sí muestra el escenario que hay en Rayo Vallecano con su plantel.

En el programa ‘Radioestadio’ de Onda Cero, en la emisión del miércoles 5 de julio, tuvieron las palabras del DT y uno de los periodistas afirmó que “Falcao se va a quedar un año más, si no pasa nada extraño”. Por eso interrogó sobre si ya hubo conversaciones entre Rodríguez y el goleador histórico de la Selección Colombia:

“No me gusta hablar de individualidades, pero en el caso de Falcao ha sido un año difícil, no ha competido mucho y él quiere empezar y quedarse. Por lo tanto, estoy superilusionado, no solo con él, con todos los jugadores que estén dispuestos a quedarse y a luchar por un puesto”.