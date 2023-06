El delantero colombiano Radamel Falcao García se mantiene en el centro de atención, ya que su futuro es incierto luego del bajo nivel que mostró durante la temporada 2022-2023.

Durante los últimos meses hubo rumores que lo acercaban con el fútbol de Estados Unidos, de México y hasta de Malasia, pero al parecer el futuro del jugador se mantendría en España, lugar en el que mejor desarrolló su carrera con el Atlético de Madrid.

Según dio a conocer la agencia de noticias EFE, el futuro de Falcao seguiría en el Rayo Vallecano, ya que las directivas lo consideran como una pieza importante dentro de la plantilla y, ante el regreso de Sergio Camello al Atlético de Madrid, el colombiano podría volver a sumar minutos importantes.

“El futuro del colombiano Radamel Falcao podría seguir ligado al Rayo Vallecano una temporada más porque, aparte del contrato que tiene hasta 2024, el club no descarta que siga una campaña más como complemento a Raúl De Tomás y otro atacante que pueda recalar en la plantilla”, publicó la agencia.

“Falcao, Raúl de Tomás y Randy Nteka, que vuelve luego de su préstamo al Elche, serán los únicos efectivos del Rayo Vallecano para su ataque la próxima temporada”, concluyó la agencia.

Sin embargo, pese a esa confianza de las directivas, hay que marcar que la última temporada de Falcao fue la peor en materia de goles en los últimos 7 años, ya que pese a que disputó un total de 29 partidos entre Liga de España y Copa del Rey, apenas pudo anotar 2 goles en la campaña.

La última vez que había marcado registros tan bajos fue en la temporada 2015-2016, cuando con el Chelsea de Inglaterra apenas disputó 362 minutos y solo anotó un gol.

Pese a la buena campaña que tuvo el equipo madrileño, en la que quedó por fuera de torneos europeos por apenas 4 puntos, el español Andoni Iraola no seguirá como técnico del Rayo Vallecano, así que la incógnita del nuevo entrenador también pone a pensar al futbolista, ya que teniendo en cuenta su edad, las lesiones y la baja cantidad de goles que tuvo en la última campaña, este podría ser un factor que marcaría la salida de Falcao de la institución.

Sin embargo, cabe destacar que el máximo goleador de la Selección Colombia tiene contrato hasta junio de 2024.

El jugador habría recibido ofertas de Estados Unidos y México, pero la que más llamó la atención fue una del fútbol de Malasia, cuando el mismo delantero hizo una publicación en la que decía “deseando verlos pronto”, citando a un tuit del príncipe de ese país, Tunku Ismail.

