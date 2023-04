Radamel Falcao García no es considerado importante en el Rayo Vallecano de España. La falta de continuidad, las lesiones y las buenas actuaciones de sus compañeros de equipo le han quitado protagonismo dentro del 11 titular y su salida sería una realidad en junio.

Bajo este panorama, en las últimas horas surgió el rumor de que el destino del máximo goleador de la Selección Colombia sería en una liga poco conocida de Asia: la de Malasia.

Según el periodista Felipe Sierra, Falcao tendría un acuerdo adelantado con el Johor, el equipo más grande de ese país, ya que el príncipe lo quiere y ya le habría ofrecido un salario de un millón de dólares por año más bonos para la firma.

De hecho fue un tuit del jugador el que ayudó a crecer los rumores con respecto a su salida del conjunto madrileño.

Looking forward to seeing you… https://t.co/vgmmJVv7HE

— Radamel Falcao (@FALCAO) April 27, 2023