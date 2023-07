Falcao García nunca ha ocultado su amor por Millonarios, pero tampoco ha dado una respuesta definitiva sobre si realmente hay posibilidades de ponerse la camiseta del equipo capitalino. Sin embargo, después del título contra Atlético Nacional en la Liga BetPlay I-2023, directivos del club ‘embajador’ han dado claras señales de ir por el goleador samario.

Apenas un par de días después de la final ganada habló Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas y presidente de la junta directiva del equipo azul, confirmó que iba a estar en la ciudad de Madrid e iba a intentar hablar con ‘el Tigre’. Pero también manifestó que iba a ser difícil concretar la llegada del delantero, ya que los aspectos familiares iban a pesar mucho en la decisión.

“En los últimos meses, que he estado viajando con frecuencia a Madrid, he tratado de reunirme con Falcao y no se ha podido. Voy a tratar de reunirme en julio… Mover a su familia en estos momentos, de Madrid a Bogotá, después de haber vivido tanto tiempo en Europa, no es una situación fácil”, dijo Serpa en entrevista con ‘El Vbar’ de Caracol Radio.

Gustavo Serpa está en Madrid para negociar con Falcao García

Pues, pasada una semana de esas declaraciones del directivo y con la ilusión de los hinchas creciendo, periodistas han confirmado que Gustavo Serpa está en la capital española y hay contactos directos con Radamel Falcao. Así lo publicó Antonio Casale, hincha del equipo ‘embajador’, periodista de ESPN Colombia y director de deportes en RCN Radio: “Vieron hoy a Gustavo Serpa en Madrid. Yo sé que es difícil no pensar en lo que uno piensa con esa información”.

Me dicen que vieron hoy a Gustavo Serpa en Madrid. Yo se que es difícil no pensar en lo que uno piensa con esa información, pero bueno, soñemos — Antonio Casale (@casaleantonio) July 5, 2023

Y en la mañana del jueves 6 de julio, el periodista Carlos Antonio Vélez dio más señales en su cuenta de Twitter: “¡Lo de Falcao es cierto! ¡Dura negociación, pero avanza! Para Millonarios sería un golpe de opinión, pero deportivamente importante, siempre y cuando pueda quedarse hasta la Copa [Libertadores] del año entrante“. Y compartiendo este mismo mensaje, Guillermo Arango sumó información: “Ayer se acercaron posturas, pero no va a ser nada fácil. Gustavo Serpa se ha reunido con el delantero en Madrid”.

Ⓜ️ Es una posibilidad 𝐑𝐄𝐀𝐋 lo de @FALCAO a @MillosFCoficial, ayer se acercaron posturas pero no va a ser nada fácil. Gustavo Serpa se ha reunido con el delantero en Madrid. https://t.co/cfTe7WATrs — Guillermo Arango (@guilloarango) July 6, 2023

Director deportivo de Millonarios respondió que va por Falcao

Por si fuera poco, el pasado miércoles 5 de julio un hincha de Millonarios se encontró con Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, presuntamente en Argentina, y le dio un mensaje claro de la hinchada de Millonarios. “¡Grande ‘Pitirri’! ¡Vamos con Falcao!”, dijo el aficionado y encontró esta respuesta del encargado de administrar los asuntos deportivos del primer equipo:

“Vamos a traerlo”.

Si me había ilusionado con la respuesta de la esposa de Falcao a Millonarios, ahora sí mucho más con lo que dice Pitirri Salazar (?) pic.twitter.com/htthpQ4fjU — F. García Ⓜ️ (@GarciaFabbianni) July 6, 2023

Según se ha sabido, Salazar ha estado en contacto con Falcao García y su entorno desde hace varios meses, pero solo hasta ahora, con las palabras de Gustavo Serpa y estas informaciones, se han dado a conocer todas estas informaciones.

Por ahora, contar con Falcao en Millonarios es una ilusión de los hinchas, pero ya no son rumores y empiezan a convertirse en versiones reales todas estas conversaciones y acercamientos. Sobre todo, cuando el equipo está buscando armarse para el 2024 y afrontar con todo la Copa Libertadores desde la fase de grupos.