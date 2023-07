Paulo Autuori iba a seguir como entrenador de Atlético Nacional, a pesar de perder el título de Liga BetPlay I-2023 con Millonarios y de las críticas que había entre los aficionados por el estilo de juego. Y aunque los directivos del club lo querían mantener en el cargo, la única posibilidad de su salida era por decisión del mismo DT.

Y eso fue lo que informaron en la mañana del 6 de julio, por medio de un comunicado oficial, afirmando que por “motivos personales, el entrenador ha decidido dar un paso al costado”. Dejando muchas preguntas e interrogantes sobre lo que ocurrió en los días de descanso que el brasileño pasó en su país.

Justo después conocer esta noticia, el portal de Globo Esporte publicó que Autuori tuvo una conversación con Coritiba y hubo una propuesta para que llegara a ser manager o coordinador deportivo. Misma labor que estaba desempeñando en Atlético Paranaense cuando volvió a Nacional en 2022.

¿Cuál sería el nuevo trabajo para Paulo Autuori después de salir de Nacional?

Aunque es extraño que Autuori haya renunciado, después de volver a Medellín el 5 de junio para preparar el viaje a Estados Unidos y afrontar el partido amistosos contra Millonarios del 8 de julio, en la publicación brasileña afirman que la reunión con Coritiba se dio después de desvincularse de Atlético Nacional.

“Paulo Autuori tiene conversaciones adelantadas para ser el nuevo coordinador técnico del Coritiba. En la mañana de este jueves, el entrenador dejó Atlético Nacional por motivos privados”.

A pesar del fracaso en Liga, de las críticas de la afición y el juego irregular, se daba como un hecho que nada iba a cambiar. Pero en Brasil no se extrañaron tanto, incluso Paulo Autuori ya había dado señales de querer volver a su país y no en calidad de técnico, lo hizo para el mismo portal mencionado: “En reciente contacto con el reporte ge [Globo Esporte], Autuori volvió a afirmar que no sería entrenador en Brasil, pero que estaba dispuesto a escuchar un nuevo proyecto en el país”.

Por ahora no hay respuesta desde Nacional sobre si ocurrió algo que no gustó al entrenador en su regreso a Colombia, tampoco se ha dado comunicación desde el entorno del DT para dar detalles de su futuro. Pero, seguramente, se conocerán más informaciones sobre esta noticia que afecta al equipo más veces campeón del FPC.