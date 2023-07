Gustavo Serpa, representante de los accionistas mayoritarios de Millonarios, estuvo encabezando las gestiones y conversaciones con Falcao García y no logró concretar la estelar contratación. Pero aparte de este tema, este empresario es el encargado de manejar la chequera e inversiones del club azul, por eso es importante escuchar lo que dice sobre refuerzos, contrataciones y salidas.

Y durante una conversación con ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio, en la que el tema principal fue la realidad sobre Falcao y lo que pudieron conversar, Serpa también fue interrogado sobre los jugadores que suenan para llegar al plantel de Alberto Gamero, por los que pueden irse y las novedades del mercado.

Todo esto fue respondido por el directivo, con el tono y actitud acostumbrada, siendo directo y no dando mucho lugar a especulaciones.

¿Qué se sabe de refuerzos para Millonarios en el segundo semestre de 2023?

El periodista Néstor Morales, que es hincha de Millonarios, intentó insinuar si el club iba a invertir el dinero destinado para llevar a Falcao en otros jugadores. La respuesta fue directa de parte de Serpa:

“No, nosotros tenemos un propósito primario y primordial, es mantener la nómina. Es lo que quiere el profesor Gamero y [Ricardo] ‘Pitirri’ Salazar. Me han pedido en hacer el esfuerzo de mantener lo que tenemos, entonces estamos en eso”.

Según el representante de los dueños del club ‘embajador’, Alberto Gamero es el que tiene la última palabra para contrataciones, por eso confían en sus decisiones. Y aunque se ha especulado con la llegada de laterales, para reforzar este sector sensible en la defensa, parece que no hay intención de gastar.

“En materia de laterales, una posición en la que habíamos tenido dudas, [Gamero] quiere apostarle a un par de muchachos por la izquierda, que han hecho procesos de Selección Colombia Sub-20 y Sub-17. [Jhoan] Hernández y [Samuel] Asprilla. Por la derecha tenemos a [Ricardo] Rosales y a un muchacho muy joven, Sander [Navarro]”, esos serán los nombres nuevos para las bandas azules.

Y a diferencia de muchos hinchas, el técnico de Millonarios considera que no necesita muchos refuerzos o llegadas de jugadores: “Gamero está en la decisión de apoyar a esos muchachos, él mismo expresa que no ve dónde podemos complementar y está satisfecho con lo que tiene”.

¿Qué jugadores salen del Millonarios campeón de Liga BetPlay I-2022?

Según Gustavo Serpa, ya hay 2 salidas confirmadas y, por ahora, no tendrán reemplazo para ellos: “Luis Carlos Ruiz, que tiene unos temas de salud y él tiene la decisión de no continuar. Y el lateral derecho, Alba, que no va a continuar con nosotros”.

En el caso de Óscar Cortés, ya vendido al Lens de Francia y de quien se dice que habría opción de que se quede hasta final de año en Millonarios, el empresario dejó todo en manos del propio jugador juvenil:

“Estamos tratando de ver la opción de que Cortés se quede, ver si es real, estamos en eso. Nosotros tenemos un acuerdo con Lens, para que nos lo preste 6 meses más, el jugador viaja esta semana y esa es una decisión que tendrá que ratificar él… De parte nuestra, está la voluntad, el Lens está de acuerdo con nosotros, siempre y cuando el jugador acepte”.

Aunque desde hace unos meses se ha hablado de las salidas de Leonardo Castro y Andrés Llinás para jugar en Argentina, Serpa lo descartó de tajo y siendo concreto. Según el directivo, lo de castro con Racing, “no es cierto” y lo de Llinás a River Plate tuvo una respuesta más dura: “No es cierto, nadie me ha contactado. Eso es pura paja”.

Otro de los casos que se mencionan en el marco del espacio de transferencias es el regreso de Daniel Ruiz, que en Brasil no tiene minutos y el DT del Santos estaría pensando dejarlo de lado. Pero eso no es fijo y Serpa dejó entender que se esperará un tiempo más:

“Santos no ha pagado el importe de su préstamo y tenemos esa situación. Pero la noticia que acabo de recibir, hace algunos minutos, es que el técnico quiere observarlo un poco más y quieren evaluar la circunstancia unos días más. No es un hecho”.

Para cerrar la entrevista y ante la insistencia de los periodistas de Blu Radio para sacar alguna negociación que se esté manejando, Gustavo Serpa aclaró el panorama de Millonarios y los planes que se tienen de ganar con la misma base: “Estamos sumamente interesados en mantener la plantilla. Creemos que, con esta nómina, podemos seguir ganando. Vamos a mirar si hay algún refuerzo o no, es lo que quiera el profesor Gamero, pero vamos a ir por algo muy puntal”.