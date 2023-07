Una de las noticias deportivas que más trascendencia tuvo en las últimas horas fue la de la posible llegada del delantero samario al actual campeón del fútbol colombiano.

Aunque diferentes versiones apuntaban a que, por más difícil que pareciera, podría darse su contratación, en la tarde de este jueves se confirmó que la negociación entre las partes no había llegado a buen puerto.

Al respecto, este viernes el presidente de la junta directiva de Millonarios, Gustavo Serpa, explicó cómo se llevó a cabo el encuentro que tuvieron y dio detalles de la conversación que sostuvo con ‘el Tigre’.

Por qué no llegó Falcao a Millonarios

En un principio, Serpa aseguró que el máximo goleador de la Selección Colombia lo invitó a su casa para que le comentara cuáles eran sus intenciones, ya que había visto en la prensa el interés del equipo en él.

“Me invitó a su casa y nos sentamos a conversar […]. Hablamos de su afición por Millonarios, de la mía, de sus sueños, de los nuestros y todo lo que está pasando en su entorno. Me dijo que [había sido] muy interesante la charla. Le agradecí por recibirme en su casa y me dijo que lo dejara consultar el tema con su familia”, le dijo el directivo a Blu Radio.

Aunque después del encuentro Serpa tuvo esperanzas de que la contratación se diera, finalmente esta no fue posible por una serie de factores.

“Tenía ilusión de que eso pudiera pasar, pero las condiciones eran difíciles. Falcao es un jugador de talla mundial de niveles de ingresos acordes a ese nivel y unas circunstancias familiares particulares. Todos esos factores no lograron darse […]. Tiene cuatro hijos más, su esposa va a tener un parto, tiene unos ingresos altos y tiene un contrato de un año aún”, agregó en la cadena radial.

Sin dar muchos detalles, Serpa dijo que, al ver el interés de Falcao, le hizo llegar una oferta económica que se acomodara a ambas partes.

“Esto es muy sencillo, él se ilusionó un poco con el proyecto y con lo que le contamos que estábamos haciendo. Me dijo déjame pensarlo y me contó que habló con su señora y le interesó. Le presenté una oferta y me dijo: ‘Hombre, la verdad con todas las circunstancias que tengo, realmente no es conveniente para nosotros en este momento. Las circunstancias no están dadas’”, relató Gustavo Serpa al mismo medio.

Por último, el dirigente dijo que no será el último intento que harán por tener a Falcao en sus filas, pero que por lo pronto esperarán a que termine su año de contrato con el Rayo Vallecano.