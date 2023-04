Aún no se ha confirmado que Millonarios va no prestará a Óscar Cortés para la Selección Colombia que disputaré el Mundial Sub-20 en Argentina. Pero una de las versiones que se empieza a manejar es que el joven jugador estaría vendido al Lens de Francia y no quieren arriesgarlo.

Y para los detallistas, o quienes tienen buena memoria, se recuerda que promesas del club azul han terminado en las filas del equipo amarillo y rojo de Francia. Esto que deja muchas preguntas, varias versiones y una respuesta clara, con nombre propio.

(Lea también: La sorpresiva razón por la que Óscar Cortés no iría al Mundial Sub-20)

Se trata de Joseph Marie Oughourlian, empresario nacido en París y que tiene nacionalidades de Armenia y del Líbano. Él, a sus 51 años, posee compañías e inversiones en todo el mundo y sus intereses están muy relacionados con medios de comunicación y clubes de fútbol en diferentes países.

Empresario responsable de que los jugadores de Millonarios terminen en Lens

Este hombre, que en Colombia no es tan conocido y se menciona cada tanto cuando hay conversaciones de inversiones extranjeras en el país, actualmente es el accionista mayoritario de Millonarios y también es el presidente del Lens de Francia, club que ya le ha dejado dinero a los azules.

De allí viene la conexión que hay entre las ventas y transferencias de jugadores del equipo ‘embajador’ de Bogotá al club que ganó la primera división de Francia en la temporada 1977-78. Y no son pocos los antecedentes en los que la influencia de Oughourlian ha pesado para que un futbolista con pasado ‘embajador’ termine en el equipo ‘Sangre y oro’.

Jader Valencia

El primer caso fue el de Jader Valencia, que después de ser comprado por Millonarios del Bogotá FC para el segundo semestre de 2017, jugó hasta mediados de 2019 con los azules y fue prestado con opción de compra al Lens. Allí estuvo dos temporadas, siempre jugó con el segundo equipo, nunca hizo parte del grupo principal y tampoco jugó partidos de la Ligue 1.

En 2021, Valencia volvió a Colombia y actualmente es alternativa para ser extremo o delantero en el equipo de Alberto Gamero.

(Lea también: “Se van a reír”: periodista de RCN (hincha de Santa Fe) hablando del libro de Millonarios)

Millonarios FC informa que el jugador Jader Valencia jugará la próxima temporada, en calidad de préstamo, con el @RCLens. ¡Los mejores deseos para este nuevo reto Jader! 🔵⚪️ pic.twitter.com/LgnxkAgo2k — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 24, 2019

Wuilker Fariñez

El portero venezolano llegó a Millonarios después del recordado título de 2017 contra Santa Fe, su difícil misión era reemplazar a Nicolás Vikonis y lo hizo con todos los méritos. Fue campeón de la Superliga 2018 contra Nacional y completó casi 100 partidos en el ‘embajador’ entre 2018 y 2020.

Después de rumores que lo vincularon con muchos equipos, terminó viajando a Europa para vincularse al Lens justo antes de que la pandemia del COVID-19 hiciera detener el fútbol en todo el mundo. En este caso, el guardameta sí fue vendido y se mantiene en el equipo galo.

Millonarios FC informa que el arquero Wuilker Faríñez ha sido transferido al fútbol europeo. Su nuevo equipo es el @RCLens de la Ligue1 de Francia al que llega a préstamo con opción de compra. 🇫🇷⚽️ ¡Los mejores deseos y muchos éxitos en esta nueva etapa @Wuilker_Farinez!💙🙌🇻🇪😼 pic.twitter.com/arEO6Sl5Jj — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 24, 2020

Deiver Machado

El caso del lateral Deiver Machado es diferente, porque pertenecía a Atlético Nacional, pero por el convenio con Alianza Petrolera terminó destacándose en ese equipo. En 2015 llegó a Millonarios y en 2017 se fue de Colombia al Gent de Bélgica, pero no tuvo buen nivel y volvió al FPC para formar parte de Nacional.

Con más ritmo y madurez, el zurdo volvió a llamar la atención del fútbol de Europa y fue al Toulouse de Francia. Allí jugó en la segunda división la campaña 2020-21, pero desde el Lens lo tenían referenciado por su pasado en los azules de Bogotá y lo contrataron en 2021.

Lee También

¿Óscar Cortés?

Según se dice, Millonarios no prestara a Óscar Cortés para la selección Colombia Sub-20 debido a que lo tienen negociado al fútbol de Europa. El periodista Felipe Sierra, dedicado al mercado de jugadores, afirmó el domingo 30 de abril que el talentoso irá al Lens de Francia.

🚨 #Millonarios llegó a un acuerdo con #Lens para la transferencia de Óscar Cortés (19) en junio. Confirman desde el ‘Embajador’ que la cifra pactada supera los 4M€, incluyendo un porcentaje de futura venta 🔵⚪️🔜🇫🇷 👀 Acuerdo sujeto a términos personales y exámenes médicos pic.twitter.com/jwuB5f5eOu — Pipe Sierra (@PSierraR) April 30, 2023

Esta versión no está confirmada y empiezan a sonar versiones de otros países que supuestamente quieren y comprarían al extremo o volante creador de juego.