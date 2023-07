La Liga BetPlay 2023-II ya está en marcha y con ello los 20 clubes de primera división lucharán por conseguir el título y bordar una nueva estrella en su camiseta.

Justamente, de cara al remate del año, los directivos de los equipos se metieron la mano al bolsillo para comprar jugadores y armar plantillas competitivas, que cumpla con las expectativas de los ejecutivos e hinchas, puesto que uno de los objetivos es incentivar la asistencia de los fanáticos a los estadios.

Así las cosas, Millonarios, reciente campeón del FPC, es la institución que más abonos ha vendido para el segundo semestre de 2023, con un total de 11.500 abonos, según Noticias RCN.

Sin embargo, vale aclarar que esta cifra seguramente aumentará, puesto que el cuadro capitalino aún no ha cerrado las ventas de la boletería anticipada.

Los clubes que más han vendido abonos para Liga BetPlay 2023-II

El informe que compartió el medio citado muestra que, detrás de Millonarios, aparecen Junior de Barranquilla y Once Caldas, siendo este último la gran sorpresa de la lista, teniendo en cuenta que el equipo de Manizales está luchando por el descenso y hay inconformidad en la hinchada.

No obstante, los cerca de 9.000 abonos vendidos por la escuadra blanca evidencian la gran afición que tienen, por lo que muchos esperan que el equipo responda en la cancha y evite el caída a segunda división.

Así está el escalafón de abonos vendidos:

Millonarios: 11.500 abonos.

Junior de Barranquilla: 9.200 abonos.

Once Caldas: 9.000 abonos.

Independiente Medellín: 8.100 abonos.

Santa Fe: 5.000 abonos.

América de Cali: 4.150 abonos.

Deportivo Cali: 1.656 abonos.

Finalmente, hay que hacer la salvedad de que Atlético Nacional no está en el ‘ranking’ ya que la cifra de ventas de abonos no fue revelada; sin embargo, se especula que no será un gran número de boletas vendidas debido a la mala relación que hay actualmente entre la hinchada y las directivas.