América de Cali comenzó con pie derecho el segundo semestre de 2023, al derrotar 1-0 a Deportes Tolima, en un partido que tuvo emociones, expulsiones y una rueda de prensa bastante polémica.

Y es que en la atención a medios, Lucas González, DT del equipo escarlata, explicó la titularidad del arquero Jorge Soto, quien llegó en el reciente mercado de fichajes y fue clave en el gol del América con un pase filtrado desde su zona.

“Cuando Pep Guardiola llegó al Manchester City, su primera decisión fue cambiar al portero, que era capitán, pues no le daba lo que él necesitaba jugando. Era un portero que te ayudaba mucho cuando no tenías el balón, pero, cuando lo tenías, sufrías más. Si quieres tener el balón para dominar a los equipos contrarios, necesitas jugar con once, no puedes jugar con diez, no puedes dar ventaja”, dijo el DT en rueda de prensa.

Y añadió: “Las características y la razón por la que lo trajimos (a Jorge Soto), quedó en evidencia con lo que describí y con la acción de gol”.

Óscar Córdoba criticó a Lucas Gonzáles, DT de América de Cali

Evidentemente, las palabras de González dejaron mal parado a Diego Novoa, ahora arquero suplente del América, quien antes de la llegada del entrenador y de Soto era el guardián del arco vallecaucano.

Es por ello que el histórico arquero de la Selección Colombia y Boca juniors, Óscar Córdoba, se pronunció y manifestó su disgusto con las declaraciones del joven DT, al afirmar que no se puede descalificar a un arquero sin haberle dado una oportunidad.

“Menos mal no me tocó. Cuando me equivoqué contra Independiente –jugando para Boca Juniors–, si hubiera escuchado ese comentario ya estaba totalmente descalificado para el resto de temporada. ¿Cómo recupero a un arquero que critico, si no he tenido la oportunidad de tenerlo en campo?”, dijo el exarquero en el programa ‘Equipo F’, de ESPN.

Córdoba indicó que las palabras de González mataron a Diego Novoa, teniendo en cuenta que hace parte de la plantilla del América de Cali y, seguramente, tendrá que contar con sus habilidades en futuros partidos.

“Está bien que hable, se sale del ‘cassette’ del entrenador normal, pero mató a Novoa cuando dijo que América jugaba con diez”, precisó.

Y remató diciendo: “Lo que siento es que, dentro del esquema de grupo, cuando tienes que manejar un equipo que, en gran porcentaje está cerrada la plantilla, me parece que descalificar a tu segundo arquero es pegarse un tiro para próximas oportunidades. ¿Cómo lo vas a recuperar cuando lo criticaste tácitamente en una rueda de prensa?”.